«Хабиб точно сохранит пояс»: как продвигается расследование дела о драке после боя Нурмагомедов — Макгрегор

В качестве наказания за участие в драке после поединка с Конором Макгрегором Хабиб Нурмагомедов может быть отстранён от выступлений в UFC. Кроме того, спортсмена лишат части гонорара, фиксированная сумма которого составила $2 млн. Об этом заявил председатель Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Энтони Марнелл. В свою очередь, президент UFC Дана Уайт заверил, что россиянин сохранит за собой звание чемпиона в лёгком весе, а также предположил, что срок его дисквалификации составит от четырёх до шести месяцев.

Накануне Хабиб Нурмагомедов триумфально вернулся на родину после победы на UFC 229, однако пока его судьба не определена: в США продолжается рассмотрение инцидента после боя россиянина с Макгрегором.

Напомним, после победы Нурмагомедов выпрыгнул из клетки и попытался напасть на тренера ирландца по борьбе Диллона Дэниса, оскорблявшего его во время поединка. Кроме того, люди из его окружения — брат Абубакар и Зубайра Тухугов — напали на поверженного Конора Макгрегора в октагоне.

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Этот инцидент расследует Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC), в юрисдикции которой находится прошедший турнир.

Судьба Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова уже практически решена: сам президент UFC Дана Уайт заявил, что бойцам, поступающим подобным образом, не место в главном ММА-промоушене мира. А будущее Хабиба остаётся туманным. На данный момент NSAC задержала гонорар спортсмена, но в будущем может перейти к более серьёзным наказаниям.

Первым официальный комментарий по этому инциденту дал представитель Атлетической комиссии штата Невада. Председатель NSAC Энтони Марнелл подтвердил факт проведения расследования в отношении не только Нурмагомедова, но и его соперника Макгрегора.

««Ввиду того, что мы удержали выплату одного гонорара, необходимо как можно скорее перейти к рассмотрению жалобы и слушанию. Мы удержали 100% гонорара одного из борцов. В ближайшее время будут (объявлены. — RT) временные отстранения, и мы надеемся провести окончательное слушание в ноябре», — цитирует Марнелла ESPN.

При этом самое жёсткое наказание может ожидать человека в красной футболке, который по окончании поединка залез в октагон и со спины атаковал Макгрегора.

«Мы вплотную занимаемся этим человеком. Нам доподлинно известно кто он и где находится. Было ли это незаконное проникновение (в клетку. — RT), нарушение общественного порядка — решать генеральному прокурору. Речь идёт о серьёзном действии, требующем серьёзных мер», — отметил председатель NSAC.

В ответ на вопрос, какое наказание будет назначено Хабибу за его поведение после боя, Марнелл упомянул как денежный штраф, так и отстранение от выступлений.

«Поединок не должен выходить за пределы клетки. Есть правила и положения, так что последствия будут соответствовать действиям бойца», — заключил он.

Президент UFC Дана Уайт полагает, что Нурмагомедову вряд ли удастся получить весь гонорар за поединок на UFC 229, который должен был составить $2 млн без учёта дохода от продаж. При этом он заверил, что чемпионское звание россиянин сохранит.

«На данный момент в NSAC говорят о возможном удержании 100% гонорара Нурмагомедова. Я считаю, что этого быть не должно. По моему мнению, его следует оштрафовать на $250 тыс. Хабиб абсолютно точно сохранит свой пояс. Что касается отстранения, возможно, его срок составит от четырёх до шести месяцев», — цитирует Уайта TMZ Sports.

Уайт считает, что инцидент по окончании главного боя UFC 229 не стоит сравнивать с нападением Макгрегора на автобус на парковке центра «Барклайс» в Нью-Йорке.

«Это абсолютные разные истории. Тогда всё решали власти штата Нью-Йорк и полиция, здесь же расследование ведёт Атлетическая комиссия штата Невада. Случай с Нурмагомедовым произошёл в рамках турнира в Лас-Вегасе, на котором было огромное количество болельщиков. Ему не стоило делать этого. Он чемпион и только что побил Конора на глазах всего мира. Встань в центре октагона и позволь надеть на себя пояс. То, что кричат какие-то люди за пределами клетки, не имеет никакого значения», — заявил Уайт.

Глава UFC воздержался от комментариев о ближайшем будущем Нурмагомедова, в частности не стал называть имя следующего соперника россиянина.

«Нам нужно посмотреть, чем вся эта история обернётся для Хабиба и что будет дальше. Тони Фергюсон продемонстрировал невероятное выступление. Бой был потрясающим», — заключил Уайт, тем самым намекнув, что поединок между спортсменами возможен.

В стане Макгрегора не могли обойти стороной инцидент после поединка, но не стали призывать к отстранению Нурмагомедова. Так, наставник ирландца Джон Кавана выразил надежду, что NSAC не будет применять к Хабибу жёстких санкций.

«Мы сделали это не только из-за того, что хотим реванша. Я люблю наблюдать за поединками с его участием. Могу постараться понять его действия, а также поступок его партнёров по команде. Для Хабиба это не конец света», — заявил Кавана в интервью комментатору UFC Джо Рогану.

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По его словам, тренер Макгрегора по борьбе не говорил ничего такого, что могло бы спровоцировать Нурмагомедова на подобные действия.

«Я стоял рядом с Диллоном. Я не видел, что происходило, но мог слышать. Он ничего не говорил. Когда я обернулся, увидел, что Дэнис жестом подзывает к себе Хабиба. Это глупая выходка, но она не оправдывает такую реакцию. Возможно, что-то ещё произошло раньше. Но я повторю, что не считаю поступок Нурмагомедова чем-то серьёзным», — заключил Кавана.

Другого мнения придерживается легендарный боец UFC Чак Лиделл. По его мнению, случившееся по окончании поединка между Нурмагомедовым и Макгрегором — «позор для спорта».

«Мы бойцы, спортсмены и чемпионы, а значит, должны придерживаться высоких стандартов поведения. Ради своих болельщиков и спорта в целом. Когда вы позволяете атмосфере накаляться во время взвешивания и других мероприятий, то лишь подталкиваете атлетов к подобным варварским действиям, а после предлагаете им большие контракты и поощряете подобное поведение. Данные поступки не влекут за собой никакого наказания, а наш вид единоборств теряет священное уважение», — написал Лиделл на своей странице в Twitter.