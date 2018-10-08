«Макгрегор сам не отличался образцовым поведением»: отец Нурмагомедова о чемпионском бое сына и потасовке после матча

Хабиб Нурмагомедов провёл защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе не идеально. Об этом на встрече с журналистами в Махачкале заявил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов. Специалист дал оценку действиям сына во время боя с Конором Макгрегором и рассказал, какие санкции могут быть применены к россиянину из-за спровоцированной им драки. Он также призвал болельщиков вести себя достойно в ходе вечерней встречи с Хабибом на «Анжи Арене».

— Вы ещё не давали развёрнутого комментария по поводу победы сына над Конором Макгрегором в поединке за звание чемпиона мира в лёгком весе UFC. Какое впечатление произвёл на вас бой?



— Я бы поставил своему сыну четвёрку с плюсом за действия в октагоне. Но то, что произошло за его пределами, никакой оценке не подлежит. В связи с этим нам предстоит серьёзный разговор, так как дисциплина всегда должна оставаться на первом месте.

— Тем не менее вы являетесь не только отцом, но и тренером Хабиба. Как оцените поединок с тактической точки зрения? Всё ли шло по задуманному сценарию?

— Бой прошёл по той схеме, на которую мы и рассчитывали. Я изначально был уверен, что мой сын будет рисковать, так и произошло. С первых минут он взял инициативу в свои руки и навязал Макгрегору такой темп борьбы, что к началу второго раунда тот был уже сильно измотан и вял. Тогда же Хабиб отправил его в нокдаун.

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— В середине встречи Хабиб предпочёл борьбу в партере боксу. Не испытали волнения в эти минуты?

— Да, они постояли в стойке какое-то время. Хабиб сам решил включиться в обмен ударами, хотя я настаивал на том, что больше пользы принесёт работа вторым номером, использование прохода, клинча, но всё это он сделал на последних минутах. В конце четвёртого раунда он вновь начал оказывать давление, проявил инициативу и прижал соперника к сетке. В целом, считаю, что оба соперника держались на равных до самого конца, когда сын применил болевой удушающий приём, от которого практически невозможно уйти.

— Какие санкции могут быть применены к Хабибу в связи с его нападением на представителей команды ирландца непосредственно после боя?

— Можно с уверенностью сказать, что обязательно последует финансовый штраф в размере 5—30% гонорара. Однако чемпионский пояс нам уже вручили, и он в любом случае останется у нас, в этом сомневаться не приходится. Что касается всего остального, то стоит дождаться решения дисциплинарной комиссии. Посмотрим, какой вердикт она вынесет.

— Несколько членов команды Хабиба ворвались на ринг и напали на Макгрегора. Должны ли они понести за это наказание?

— На данный момент официального никто отстранён не был. По моему мнению, как в перепалке, так и в драке внутри октагона обе стороны принимали участие в равной степени. В связи с этим мне непонятно, почему все предъявляют претензии исключительно к нам.

Стоит вспомнить, что Макгрегор и сам не отличался образцовым поведением. Он также выпрыгивал со сцены, угрожал Жозе Альду, но в тот момент почему-то его действия ни у кого не вызывали нареканий и даже приветствовались. Соответственно, никаких наказаний не последовало. Считаю, что здесь не должно быть места двойным стандартам.

— Что бы вы сказали поклонникам Хабиба, которые собираются прийти на встречу с ним в Махачкале?

— Сегодня мы встречаем Хабиба в качестве чемпиона UFC, защитившего свой титул. Он вышел победителем из самого большого боя в истории организации. На стадионе «Анжи Арена» хотелось бы увидеть всех болельщиков, людей, которые с уважением относятся к моему сыну. Мы всегда были и будем им благодарны, так как именно они являются наши главным мотиватором. Надеемся, что люди поступят благоразумно и не станут устраивать беспорядки и мешать простым гражданам.