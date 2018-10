Глава UFC сообщил об аресте трёх представителей команды Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил об аресте трёх представителей команды Хабиба Нурмагомедова после поединка россиянина за титул чемпиона организации в лёгком весе с ирландцем Конором Макгрегором.

«Три члена команды Хабиба арестованы, сейчас их везут в тюрьму. Все трое были арестованы, им будут предъявлены обвинения», — приводит слова Уайта Sport24 со ссылкой на Fox in the US.

Нурмагомедов устроил потасовку за пределами октагона, которая продолжилась и внутри него. В драке участвовали представители обоих бойцов.

Ранее сообщалось, что менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов был задержан полицией после драки на турнире UFC.