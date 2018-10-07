Глава UFC сообщил об аресте трёх представителей команды Нурмагомедова

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил об аресте трёх представителей команды Хабиба Нурмагомедова после поединка россиянина за титул чемпиона организации в лёгком весе с ирландцем Конором Макгрегором.
Глава UFC сообщил об аресте трёх представителей команды Нурмагомедова
  • © AFP

«Три члена команды Хабиба арестованы, сейчас их везут в тюрьму. Все трое были арестованы, им будут предъявлены обвинения», — приводит слова Уайта Sport24 со ссылкой на Fox in the US.

Нурмагомедов устроил потасовку за пределами октагона, которая продолжилась и внутри него. В драке участвовали представители обоих бойцов.

Ранее сообщалось, что менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов был задержан полицией после драки на турнире UFC.

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