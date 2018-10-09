Отец Нурмагомедова заявил, что прощает Макгрегора

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что прощает ирландца Конора Макгрегора за конфликт с его сыном.

«Я прощаю Конора Макгрегора, всё в прошлом. Надо сделать анализ всего, что происходило, и извлечь уроки. Пообщавшись с аксакалами и мудрыми земляками, решили двигаться к другим высотам. Я надеюсь, в этом есть благо», — написал Нурмагомедов-старший на своей странице в Instagram.

7 октября Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Российский боец провёл удушающий приём в четвёртом раунде, после чего Макгрегор признал своё поражение, но заявил, что требует реванша.

Задолго до официального объявления о проведении боя между бойцами разгорелся конфликт, участниками которого также стали члены их команд. В апреле Макгрегор напал на автобус с участниками турнира UFC, в котором находился Нурмагомедов. Россиянин же после победы над ирландцем перепрыгнул через ограждение октагона и устроил потасовку с одним из членов команды Макгрегора.

Ранее сообщалось, что отец Нурмагомедова решил не наказывать сына за драку после боя с Макгрегором.