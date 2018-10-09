Отец Нурмагомедова решил не наказывать сына за драку после боя с Макгрегором

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что принял решение не наказывать сына за драку, которая произошла после боя с ирландцем Конором Макгрегором на турнире в Лас-Вегасе.
Отец Нурмагомедова решил не наказывать сына за драку после боя с Макгрегором
  • Reuters

«У нас собрались ветераны спорта, которые были чемпионами мира, олимпийскими чемпионами, президенты клуба, вице-президенты. Сели, обмозговали, мудрые люди сказали даже не напоминать ему о том, что случилось. Я согласился», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.

По окончании боя Нурмагомедов перелез через ограждение и устроил драку с тренером Макгрегора Диллоном Дэнисом. В этот момент секундант российского бойца Зубайра Тухугов залез в клетку и начал бить Макгрегора. В итоге в октагоне и в зале возникли два очага потасовки, которые были нейтрализованы сотрудниками службы безопасности.

Ранее Джефф Монсон высказал мнение, что глава UFC Дана Уайт любит Макгрегора больше, чем Нурмагомедова.

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