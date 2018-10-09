Монсон считает, что глава UFC любит Макгрегора больше, чем Нурмагомедова

Американский боец смешанных единоборств и депутат Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон высказался о возможных санкциях в отношении чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова за потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я считаю эти санкции нелепыми, и я объясню почему. Конор атаковал Хабиба и его автобус пару месяцев назад, он начал это противостояние, сумасшествие и драки с ним. Конор был арестован после этого случая с автобусом, вышел под залог и все же в итоге не получил ничего, никакие санкции против него не последовали. Я не понимаю, почему в случае Хабиба должны действовать какие-то другие правила и наказания», — приводит слова Монсона Sport24.

Он отметил, что если бы после инцидента с автобусом Магрегор понёс наказание, то и возможные санкции в отношении Нурмагомедова были бы обоснованы.

«Очевидно, что Дана Уайт любит Конора больше, чем Хабиба, но я не могу сказать, почему так и так ли это потому, что он русский. Но в любом случае это несправедливо», — добавил боец.

7 октября Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

После боя российский боец устроил потасовку со спарринг-партнёром Макгрегора, перепрыгнув через ограждение октагона в зрительный зал. В то же время секундант Нурмагомедова Зубайра Тухугов залез в клетку и напал на Макгрегора.

Ранее глава UFC заявил, что Нурмагомедов точно сохранит чемпионский пояс.