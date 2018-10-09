Глава UFC заявил, что Нурмагомедов точно сохранит чемпионский пояс
- РИА Новости
«На данный момент Хабиб не получил свой гонорар. Не исключается удержание всей суммы. Всю сумму он точно не получит. Чемпионский пояс он сохранит однозначно», — цитирует главу организации «Матч ТВ» со ссылкой на TMZ.
При этом он отметил, что российский боец может быть отстранён от выступлений в США на срок от четырёх до шести месяцев.
«У UFC нет планов организовывать его бои в других странах», — добавил Уайт.
Ранее сообщалось, что Макгрегора могут наказать за инцидент после боя с Нурмагомедовым.