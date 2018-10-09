Глава UFC заявил, что Нурмагомедов точно сохранит чемпионский пояс

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, какие санкции грозят чемпиону организации в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову за потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

«На данный момент Хабиб не получил свой гонорар. Не исключается удержание всей суммы. Всю сумму он точно не получит. Чемпионский пояс он сохранит однозначно», — цитирует главу организации «Матч ТВ» со ссылкой на TMZ.

При этом он отметил, что российский боец может быть отстранён от выступлений в США на срок от четырёх до шести месяцев.

«У UFC нет планов организовывать его бои в других странах», — добавил Уайт.

Ранее сообщалось, что Макгрегора могут наказать за инцидент после боя с Нурмагомедовым.