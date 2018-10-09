Глава UFC заявил, что Нурмагомедов точно сохранит чемпионский пояс

Короткая ссылка
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, какие санкции грозят чемпиону организации в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову за потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором.
Глава UFC заявил, что Нурмагомедов точно сохранит чемпионский пояс
  • РИА Новости

«На данный момент Хабиб не получил свой гонорар. Не исключается удержание всей суммы. Всю сумму он точно не получит. Чемпионский пояс он сохранит однозначно», — цитирует главу организации «Матч ТВ» со ссылкой на TMZ.

При этом он отметил, что российский боец может быть отстранён от выступлений в США на срок от четырёх до шести месяцев.

«У UFC нет планов организовывать его бои в других странах», — добавил Уайт.

Ранее сообщалось, что Макгрегора могут наказать за инцидент после боя с Нурмагомедовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить