Макгрегора могут наказать за инцидент после боя с Нурмагомедовым

Ирландский боец Конор Макгрегор может быть наказан за инцидент после поединка с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, заявил председатель Атлетической комиссии штата Невада Энтони Марнелл в интервью ESPN.

Марнелл отметил, что в настоящее время комиссия ведёт полноценное расследование, идёт анализ видеозаписи инцидента и опрос его участников.

Отмечается, что комиссия заморозила выплату гонорара в размере $2 млн Нурмагомедову до окончания расследования.

Сообщается, что гонорар Макгрегора в размере $3 млн не был заморожен, тем не менее после просмотра записи, которая не была доступна в ночь проведения поединка, было принято решение проверить действия ирландца.

Ранее Нурмагомедов рассказал, что предупреждал руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) о том, что не сможет себя контролировать во время поединка с Макгрегором за титул чемпиона организации в лёгком весе.