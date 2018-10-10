Нурмагомедов планирует встретиться с Путиным в Ульяновске

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отправился в Ульяновск для участия в спортивном форуме, на котором будет присутствовать президент России Владимир Путин.
Нурмагомедов планирует встретиться с Путиным в Ульяновске
  • РИА Новости

Боец признался, что летит в Ульяновск для встречи с Путиным.

«Мы для этого и летим», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин посмотрел бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором в записи.

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