Третьяк прокомментировал поведение Мамаева и Кокорина

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Президент Федерации хоккея России и депутат Государственной думы Владислав Третьяк прокомментировал поведение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые подозреваются в избиении двух человек.
Третьяк прокомментировал поведение Мамаева и Кокорина
  • © kokorin9 / Instagram

«Когда первый раз увидел, услышал, стало просто стыдно за спортсменов. За то, что у нас есть такие люди. Я считаю, что каждый спортсмен должен отвечать за свои действия, и они, я думаю, ответят», — приводит слова Третьяка телеканал «Звезда».

Утром 8 октября Кокорин и Мамаев стали участниками избиения двух человек — чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее адвокат Умалат Сайгитов заявил, что его клиент, футболист Александр Кокорин, а также Павел Мамаев принесут извинения за инциденты, произошедшие утром 8 октября в Москве.

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