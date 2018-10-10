Адвокат Сайгитов: конечно, Кокорин и Мамаев извинятся

Адвокат Умалат Сайгитов заявил, что его клиент, футболист Александр Кокорин, и его друг Павел Мамаев принесут извинения за инциденты, произошедшие утром 8 октября в Москве.

«Кокорин и Мамаев — нормальные ребята с нормальным воспитанием. Конечно, они извинятся, конечно, они принесут извинения», — цитирует Сайгитова «Интерфакс».

По информации издания, допрос футболистов в ГУ московского МВД состоится 10 октября.

Ранее телефонный пранкер Владимир Кузнецов рассказал о том, как он относится к поведению Кокорина и Павлу Мамаева, которые подозреваются в двух нападениях в Москве.

Подробнее — в материале RT.