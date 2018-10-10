Адвокат Сайгитов: конечно, Кокорин и Мамаев извинятся
- РИА Новости
«Кокорин и Мамаев — нормальные ребята с нормальным воспитанием. Конечно, они извинятся, конечно, они принесут извинения», — цитирует Сайгитова «Интерфакс».
По информации издания, допрос футболистов в ГУ московского МВД состоится 10 октября.
Ранее телефонный пранкер Владимир Кузнецов рассказал о том, как он относится к поведению Кокорина и Павлу Мамаева, которые подозреваются в двух нападениях в Москве.
Подробнее — в материале RT.