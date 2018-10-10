Адвокат Сайгитов: конечно, Кокорин и Мамаев извинятся

Короткая ссылка
Адвокат Умалат Сайгитов заявил, что его клиент, футболист Александр Кокорин, и его друг Павел Мамаев принесут извинения за инциденты, произошедшие утром 8 октября в Москве.
Адвокат Сайгитов: конечно, Кокорин и Мамаев извинятся
  • РИА Новости

«Кокорин и Мамаев — нормальные ребята с нормальным воспитанием. Конечно, они извинятся, конечно, они принесут извинения», — цитирует Сайгитова «Интерфакс».

По информации издания, допрос футболистов в ГУ московского МВД состоится 10 октября.

Ранее телефонный пранкер Владимир Кузнецов рассказал о том, как он относится к поведению Кокорина и Павлу Мамаева, которые подозреваются в двух нападениях в Москве.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить