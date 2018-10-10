«Заключения под стражу ожидать не стоит»: какое наказание могут понести Кокорин и Мамаев после инцидентов с нападениями

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, подозреваемые в совершении двух нападений в Москве, скорее всего, избегут тюремного заключения. Такого мнения придерживается юрист Георгий Тер-Акопов. Он отметил, что, вероятно, спортсменам предъявят обвинения по статье «Хулиганство». При этом опрошенные RT специалисты также отметили, что не стоит ожидать примирения сторон. В свою очередь, адвокат одного из пострадавших заявил, что его клиент будет добиваться самого сурового наказания для футболистов.

Пока появляется всё больше подробностей в связи с двумя инцидентами, в которых предположительно приняли участие нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, любителей футбола интересует, что ожидает спортсменов в том случае, если их вина будет доказана. Мнения ведущих адвокатов по этому поводу разделились.

Напомним, что футболисты подозреваются в двух эпизодах с нападением в течение одних суток. Сначала они предположительно напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виктора Соловчука. Мужчина получил черепно-мозговые травмы и был незамедлительно направлен в больницу. Спустя несколько часов после произошедшего спортсмены якобы спровоцировали потасовку в одном из московских кафе, в ходе которой пострадал глава департамента Минпромторга Денис Пак.

На данный момент профессиональная карьера Кокорина и Мамаева находится в руках их клубов. Однако произошедшее выходит далеко за пределы спортивного мира. На данный момент существует несколько версий развития событий.

Адвокат Георгий Тер-Акопов рассказал, от каких факторов будет зависеть ход следствия.

«Для расследования любого деяния необходимо понять, при каких обстоятельствах было совершено правонарушение. Если будет установлено, что имело место применение оружия или какого-либо предмета в качестве оружия, тогда можно говорить, что совершено хулиганство. Кроме того, многое зависит от того, какой вред нанесён здоровью потерпевшего. Это должна определить судебно-медицинская экспертиза», — пояснил Тер-Акопов в разговоре с RT.

По его словам, срок лишения свободы напрямую зависит от степени тяжести нанесённых травм. В самых серьёзных случаях обвиняемый может получить до восьми лет лишения свободы. Кроме того, с этим же критерием связано, будет ли возможно примирение сторон.

По сообщению некоторых источников, нападению на Пака предшествовали оскорбления в его адрес на национальной почве, что может служит отягчающим обстоятельством. Тем не менее адвокат выразил мнение, что футболисты смогут избежать тюремного заключения.

«В силу того что преступления не являются тяжкими и, скорее всего, совершены впервые, ожидать, что их возьмут под стражу, не приходится. Скорее всего, будет избрана иная мера пресечения — подписка о невыезде», — заключил Тер-Акопов.

По мнению кандидата юридических наук Андрея Некрасова, инцидент стоит квалифицировать как хулиганство. В таком случае высшей мерой пресечения станет лишение свободы сроком до пяти лет или штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей и исправительные работы.

«Хулиганство — статья публичного обвинения, уголовное дело будет возбуждать следователь по факту, ему не требуется ничьё специальное заявление. Если же оно будет, то забрать его будет невозможно. В таком случае отсутствует возможность примирения сторон», — рассказал адвокат.

Что касается спортивной составляющей, то Некрасов пояснил, что у каждой организации, в данной ситуации — у ФК «Зенит» и «Краснодар», существуют собственные нормы, прописанные в контрактах игроков. От них и будет зависеть дальнейшее нахождение футболистов в командах.

«Здесь не играет роль, находились они на поле или нет, был это рабочий день или выходной. Однако этот вопрос также будет решаться в суде», — добавил специалист.

В то же время спортивный юрист Артём Панцев выразил уверенность, что у клубов могут возникнуть трудности в том случае, если они решат разорвать контракт со своими футболистами.

«Трудовой кодекс стимулирует работодателей составлять контракты так, чтобы защищать интересы работников. Но это неудивительно, поскольку у работодателя обычно больше реальных рычагов воздействия на работников. Другое дело, если футболист, к примеру, будет задержан либо в итоге получит наказание, связанное с лишением свободы. Тогда он не сможет исполнять свои трудовые обязанности и совершенно точно появятся основания требовать досрочного расторжения контракта на общих для обеих сторон основаниях», — цитирует Панцева «Чемпионат».

В свою очередь, адвокат Евгений Корчаго пояснил, сколько в сложившейся ситуации может продлиться судебный процесс.

«Есть установленный порядок, согласно которому предусмотрены следующие сроки: дознание — месяц, следствие — два. Но они могут быть продлены в зависимости от необходимости проведения следственных действий, экспертиз и других вещей. Потолок — сроки давности уголовного преследования. По преступлениям небольшой тяжести это два года, по тяжким преступлениям — десять лет», — приводит слова Корчаго «Матч ТВ».

Однако существует и альтернативный вариант, по которому футболисты смогут избежать соответствующего наказания. Такое мнение выразил юрист Александр Ластовецкий.

«В этой ситуации уже сложно что-то изменить, однако теоретически Кокорина и Мамаева могут спасти личные связи и ошибки со стороны следственных органов. Надеюсь, этого не произойдёт», — отметил специалист.

Кроме того, он объяснил, каким образом будет вестись расследование, учитывая наличие сразу двух преступлений.

«Полагаю, что два эпизода в соответствии со статьёй 17 УК РФ могут быть объединены и виновное лицо по совокупности преступлений понесёт уголовную ответственность за каждое из них по соответствующей статье или части статьи Уголовного кодекса», — добавил Латсовецкий.

Несмотря на то что некоторые варианты развития событий предполагают возможность примирения, адвокат Пака Геннадий Удунян заявил, что его клиент не рассматривает подобный исход.

«Никто из нападавших за сутки, прошедшие с момента инцидента, не выходил на связь с потерпевшими и не пытался принести извинения. Мы будем требовать от следствия переквалификации на более тяжкую статью. Они должны понести максимально строгое наказание в соответствии с законом», — отметил Удунян в разговоре с RT.