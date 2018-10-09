СМИ: Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей Первого канала

Короткая ссылка
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев перед инцидентом с главой департамента Министерства промышленности и торговли России Денисом Паком избили водителя ведущей Первого канала.
СМИ: Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей Первого канала
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

«Поступило сообщение, что около 08:00 у гостиницы «Пекин» в центре Москвы футболисты Мамаев и Кокорин в ходе ссоры с водителем телеведущей одного из федеральных каналов нанесли мужчине травмы», — заявил собеседник агентства.

По его словам, игроки нанесли несколько ударов по автомобилю Mercedes. Находившийся за рулём мужчина сделал им замечание, после чего был избит. 

Ведущая Ольга Ушакова подтвердила, что её водителя избили, но подробностей сообщать не стала.

При этом руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов рассказал, что было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»).

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили человека на улице перед инцидентом в кафе с Паком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить