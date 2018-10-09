СМИ: Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей Первого канала

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев перед инцидентом с главой департамента Министерства промышленности и торговли России Денисом Паком избили водителя ведущей Первого канала.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

«Поступило сообщение, что около 08:00 у гостиницы «Пекин» в центре Москвы футболисты Мамаев и Кокорин в ходе ссоры с водителем телеведущей одного из федеральных каналов нанесли мужчине травмы», — заявил собеседник агентства.

По его словам, игроки нанесли несколько ударов по автомобилю Mercedes. Находившийся за рулём мужчина сделал им замечание, после чего был избит.

Ведущая Ольга Ушакова подтвердила, что её водителя избили, но подробностей сообщать не стала.

При этом руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов рассказал, что было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»).

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили человека на улице перед инцидентом в кафе с Паком.