СМИ: Кокорин и Мамаев избили человека на улице перед инцидентом в кафе с Паком
- РИА Новости
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, утром перед походом в кафе игроки, находящиеся в нетрезвом состоянии, вышли из клуба и отправились на автомобильную стоянку. Там они стали пинать стоящие на пути машины.
Один из прохожих сделал им замечание, после чего футболисты его избили.
Пострадавший находится в реанимации с черепно-мозговой травмой.
Ранее адвокат по уголовным делам Максим Пашков заявил, что адекватным спортивным наказанием для Кокорина и Мамаева станет дисквалификация.