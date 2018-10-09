СМИ: Кокорин и Мамаев избили человека на улице перед инцидентом в кафе с Паком

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили человека на улице до нападения на главу департамента Министерства промышленности и торговли России Дениса Пака.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, утром перед походом в кафе игроки, находящиеся в нетрезвом состоянии, вышли из клуба и отправились на автомобильную стоянку. Там они стали пинать стоящие на пути машины.

Один из прохожих сделал им замечание, после чего футболисты его избили.

Пострадавший находится в реанимации с черепно-мозговой травмой.

Ранее адвокат по уголовным делам Максим Пашков заявил, что адекватным спортивным наказанием для Кокорина и Мамаева станет дисквалификация.