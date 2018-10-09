Адвокат считает, что адекватным спортивным наказанием для Кокорина и Мамаева станет дисквалификация

Адвокат по уголовным делам Максим Пашков прокомментировал инцидент с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и главы департамента Министерства промышленности и торговли России Дениса Пака.

«Уголовное дело возбуждено по 116-й статье — «Побои». Указанная статья предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ либо лишения свободы сроком до двух лет. Если в ходе предварительного расследования действия футболистов будут переквалифицированы в хулиганство, о чём говорят адвокаты потерпевших, то максимальное наказание за групповое хулиганство — семь лет лишения свободы», — приводит слова адвоката «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что данная статья допускает примирение сторон. В этом случае игроки имеют право загладить причинённый вред, а потерпевший может выступить с ходатайством о прекращении дела.

«Со стороны юрисдикционных органов РФС также могут последовать санкции. Думаю, что дисквалификация стала бы вполне адекватным спортивным наказанием», — сказал Пашков.

Он добавил, что в случае вынесения приговора Мамаев и Кокорин не смогут выезжать за границу из-за судимости.

Ранее «Краснодар» подтвердил участие Мамаева в драке с чиновником Минпромторга Паком.