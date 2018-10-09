«Краснодар» подтвердил участие Мамаева в драке с чиновником Минпромторга Пака

Футбольный клуб «Краснодар» сделал официальное заявление по поводу инцидента с участием полузащитником Павлом Мамаевым.

Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным устроили драку с главой департамента Министерства промышленности и торговли России Денисом Паком.

«Мы считаем неприемлемыми и осуждаем любые формы насилия. Сегодня из СМИ мы узнали об инциденте, в котором принимал участие Павел Мамаев. По данному делу производится расследование правоохранительных органов», — сообщается в заявлении на сайте «Краснодара».

В пресс-службе краснодарского клуба выразили уверенность, что сотрудники правопорядка разберутся в данном инциденту и вынесут верную оценку.

Ранее адвокат Геннадий Удунян сообщил, что Пак получил сотрясение мозга после удара стулом от Кокорина