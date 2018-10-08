Адвокат сообщил, что Пак получил сотрясение мозга после удара стулом Кокориным

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Геннадий Удунян, адвокат главы департамента Министерства промышленности и транспорта России Дениса Пака, сообщил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев издевались над его клиентов во время разгоревшегося в одном из московских ресторане конфликта.
Адвокат сообщил, что Пак получил сотрясение мозга после удара стулом Кокориным
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«Кокорин и Мамаев издевались над моим клиентом по национальному признаку. Оскорбили его честь и достоинство», — приводит слова Удуняна Telegram-канал Mash

Он сказал, что после сделанного Паком замечания Кокорин подошёл к нему и ударил чиновника стулом по голове. Затем, по словам юриста, в конфликт вмешались около десяти человек со стороны футболиста, в том числе и Мамаев.

«Сейчас у моего клиента сотрясение мозга, ушиб левой руки. Мы будем добиваться переквалификации статьи на «хулиганство», — заявил Удунян.

Ранее жена Мамаева сказала, что муж и Кокорин были в нетрезвом состоянии в момент драки с Паком.

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