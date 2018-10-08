Жена Мамаева сказала, что муж и Кокорин были в нетрезвом состоянии в момент драки с Паком

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, призналась, что муж со своим другом, нападающим санкт-петербургского «Зенита» Александром Кокориным, находились в состоянии алкогольного опьянения в момент драки с главой департамента Министерства промышленности и торговли Денисом Паком.

«Они были пьяные. Как ещё объяснить эту выходку?» — приводит слова Мамаевой «Спорт-Экспресс».

Она рассказала, что чувствует в связи с произошедшим, а также принесла извинения за поведение мужа.

«Стыдно. Простите! Мне стыдно за него», — заключила Мамаева.

Ранее в санкт-петербургском «Зените» отреагировали на драку с участием нападающего Александра Кокорина вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым против главы департамента Министерства промышленности и торговли России Дениса Пака.