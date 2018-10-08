Новый скандал вокруг старых друзей: Кокорина и Мамаева подозревают в избиении чиновника

Бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев подозреваются в избиении главы одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака. По данным СМИ, инцидент произошёл утром 8 октября в одном из московских кафе. Полиция проводит проверку. При этом в прошлом Кокорин и Мамаев не раз становились участниками различных громких скандалов.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев оказались в центре нового громкого скандала. Как сообщили в понедельник сразу несколько источников, они устроили дебош в московском кафе и избили главу одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака.

Инцидент произошёл утром 8 октября. По информации СМИ, Кокорин и Мамаев завтракали в кафе на Арбате на следующий день после матча между их командами в чемпионате России, который закончился победой «Зенита». Как утверждают свидетели, спортсмены вели себя вызывающе и шумели. Персонал заведения пытался их урезонить, однако это не повлияло на поведение футболистов.

После этого им сделал замечание один из посетителей. В ответ, по данным источников, Кокорин и Мамаев оскорбили человека, использовав нецензурную лексику. Почти сразу же между ними завязалась потасовка, в ходе которой футболисты принялись бросать стулья в незнакомца.

Позднее выяснилось, что пострадавшим оказался директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак. Информацию о личности пострадавшего подтвердили в пресс-службе ведомства, добавив, что в результате инцидента пострадал ещё один чиновник — Сергей Гайсин.

«Сегодня в центре Москвы произошёл инцидент, в котором пострадали сотрудники Минпромторга России. Директор департамента Денис Пак и генеральный директор института НАМИ Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь. По факту случившегося пострадавшие уже обратились с заявлением в полицию. Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации», — сообщили в министерстве.

По данным СМИ, в результате нападения у Пака осталось несколько синяков и ушибов, а также сломан зуб. При написании заявления в полицию он зафиксировал побои. Отмечается, что чиновник готов принять публичные извинения от футболистов и замять инцидент.

В столичном управлении МВД заявили, что в данный момент проводится проверка инцидента.

«По факту конфликта, произошедшего в одном из кафе Москвы, сотрудники полиции проводят проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и участники инцидента», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Источник RT в правоохранительных органах добавил, что возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса РФ «Побои» в отношении неустановленных лиц. В настоящее время организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

На видеокадрах из кафе, опубликованных в интернете через несколько часов после инцидента, видно, как человек, похожий на Александра Кокорина, замахивается стулом на другого человека, после чего вокруг столика начинается суматоха.

За день до скандала Кокорин выложил в Instagram снимок с Мамаевым из поезда «Сапсан», направлявшегося из Санкт-Петербурга в Москву. Футболист сопроводил фотографию хештегом «10 лет дружбы». Судя по всему, спортсмены собирались отметить этот важный для них юбилей, пока в российском чемпионате возникла пауза на матчи сборных. Стоит отметить, что на Кокорине надета такая же обувь, как на человеке, замахивающемся стулом на видео из кафе.

В национальной команде оба спортсмена уже давно не выступают. Кокорин не получал вызова весь год, так как большую часть времени восстанавливался после повреждения крестообразных связок колена. Мамаев же закончил играть за сборную сразу после прихода в неё Станислава Черчесова летом 2016 года.

«Эти два спортсмена не в сборной и сейчас никакого отношения к ней не имеют. Одного вызывали в ноябре 2017-го, а второй последний раз играл вообще на чемпионате Европы — 2016. У нас сейчас идёт сбор, команда готовится к играм со Швецией и Турцией в прекрасной, здоровой атмосфере. Не могу представить, чтобы кто-либо из вызванных сейчас ребят, из тех, кто подарил нам праздник на ЧМ-2018, позволил себе подобное», — приводит слова вице-президента РФС Сергея Анохина издание Sport 24.

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В 2016 году, сразу после провального выступления на чемпионате Европы, Кокорин и Мамаев были замечены на вечеринке в одном из ночных клубов Монако. СМИ сообщили, что тогда спортсмены потратили $250 тыс. на шампанское, которым угощали всех присутствовавших в заведении. Бутылки с алкоголем торжественно вынесли в зал под звуки гимна России. Это было зафиксировано на видео.

Позднее выяснилось, что шампанское заказали другие посетители ночного клуба в подарок футболистам. Тем не менее болельщики из России раскритиковали Кокорина и Мамаева, посчитав, что поведение спортсменов не соответствует обстоятельствам — вылету сборной с чемпионата Европы по футболу.

По возвращении домой участники скандала подверглись санкциям со стороны своих клубов. Оба были оштрафованы, а Кокорин переведён в состав «Зенита-2». Спортсмены принесли извинения за своё поведение во время отпуска.

В дальнейшем футболисты ещё не раз оказывались в центре скандалов, вызывавших определённый резонанс. Так, Кокорина критиковали за то, что он выложил в Instagram свой снимок в футболке с изображением наркобарона Пабло Эскобара. Год назад футболист «Зенита» был лишён водительских прав на четыре месяца за движение по встречной полосе. В оправдание он заявил, что не заметил стёртой в том месте разметки.