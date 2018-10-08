Разгром от Слуцкого и первый балл Головина за результативность: итоги воскресных матчей в европейском футболе

«Витесс» Леонида Слуцкого одержал разгромную победу в чемпионате Нидерландов. Команда из Арнема отправила четыре безответных мяча в ворота «Хераклеса». Александр Головин набрал первый балл за результативность в составе «Монако», отметившись голевой передачей в матче с «Ренном». Денис Черышев помог «Валенсии» отобрать очки у «Барселоны». О воскресных играх европейских чемпионатов — в материале RT.

Франция

Пожалуй, самым важным событием дня для российских любителей футбола стала первая результативная передача Александра Головина в составе «Монако». В игре с «Ренном» полузащитник отечественной сборной помог отличиться Радамелю Фалькао в начале второго тайма.

Правда, особой радости Александру это, скорее всего, не принесло, ведь его команда потерпела очередное поражение. Монегаски на старте сезона находятся в далёком от идеального состоянии и не могут победить уже на протяжении десяти матчей во всех турнирах.

Остаётся добавить, что Головин провёл на поле все 90 минут, но во втором тайме «Монако» было вынуждено действовать в меньшинстве из-за удаления Андреа Раджи.

Между тем ПСЖ уверенно одержал девятую победу подряд в Лиге 1. Парижанам противостоял далеко не самый слабый соперник — «Лион», но и ему не удалось избежать разгрома в Париже.

Лидер отправил в ворота оппонента пять безответных мячей. При этом ещё в первом тайме команды заработали по удалению.

Главным же героем противостояния стал Килиан Мбаппе. Французскому вундеркинду удалось оформить покер.

Нидерланды

А вот «Витесс» Леонида Слуцкого после обидного поражения от «Фейеноорда» в предыдущем туре реабилитировался и разгромил набравший неплохой ход «Хераклес». К матчу с коллективом российского специалиста соперник подошёл с серией из четырёх побед кряду в национальном первенстве.

Однако в Арнеме команда из Алмело пропустила четыре безответных мяча. Дубль оформил нападающий из Алжира Уссама Дарфалу. Голом с пенальти отметился экс-защитник «Динамо» Александер Бюттнер. При этом ещё один одиннадцатиметровый футболист не реализовал.

Весь матч провёл на поле российский защитник Вячеслав Караваев. Правда, баллами за результативность отечественный игрок отметиться не сумел.

Леонид Слуцкий

© Peter Lous/Soccrates/Getty Images

Англия

Центральным матчем уикенда в Европе стало противостояние лидеров АПЛ — «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Болельщики ждали этой игры с нетерпением, однако в результате наверняка остались не слишком довольны увиденным.

Команды больше мешали играть друг другу, чем пытались создавать что-то своё. Опасных моментов практически не возникало.

Хозяева отметились парой неточных выстрелов Мохамеда Салаха, а в составе гостей весьма активен был Рияд Марез. Во втором тайме он дважды угрожал чужим воротам. В первом случае алжирец чуть неточно пробил в дальний угол, а затем его удар в ближний парировал Алисон Бекер.

Однако в концовке игры «Манчестер Сити» неожиданно получил шанс увезти из Ливерпуля три очка. Вирджил ван Дейк сбил в собственной штрафной Лероя Зане, а судья указал на «точку». Исполнять одиннадцатиметровый взялся всё тот же Марез, но сделал это крайне неудачно. Мяч после его удара улетел на трибуны.

Потерей очков конкурентами воспользовался «Челси». После двух ничьих подряд подопечные Маурицио Сарри на выезде не оставили шансов «Саутгемптону» — 3:0. По разу отличились Эден Азар, Росс Баркли и Оливье Жиру.

Теперь в турнирной таблице АПЛ троевластие. «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси» имеют в активе по 20 очков.

Лишь на два балла от них отстаёт одержавший шестую победу подряд в чемпионате «Арсенал». «Канониры», как и «Челси», добились разгромной победы на выезде.

При этом подопечные Унаи Эмери незадолго до перерыва позволили «Фулхэму» отыграться, однако во втором тайме отправили в ворота соперника четыре безответных мяча. Дубли оформили Александр Ляказетт и вышедший на замену Пьер-Эмерик Обамеянг.

Reuters

Испания

В Испании же по итогам тура сменился лидер. Это стало возможным после очередной осечки «Барселоны». Каталонцы не знают побед в Примере уже на протяжении четырёх матчей.

На этот раз сине-гранатовые на выезде не сумели обыграть «Валенсию». Мало того, гости пропустили уже на второй минуте. После подачи углового отличился экс-защитник «Зенита» Эсекьель Гарай.

«Барсе» потребовалось время, чтобы прийти в себя, и команда отыгралась в середине первого тайма. Лионель Месси изящно сыграл в стенку с Луисом Суаресом и пробил точно в дальний угол.

После перерыва аргентинец и уругваец при поддержке партнёров пытались принести своей команде три очка, но все их усилия были тщетны.

Непосредственное участие в сдерживании фаворита принял Денис Черышев. Полузащитник сборной России в стартовый состав не попал, но вышел на замену уже на 12-й минуте из-за полученной Гонсалу Гуэдешом травмы.

Второе место с «Барсой» теперь делит «Атлетико». Мадридцы дома одержали фирменную победу с минимальным счётом над «Бетисом». Единственный мяч за 15 минут до конца игры забил Анхель Корреа.

А на соперниках отечественных клубов в еврокубках поездка в Россию отразилась по-разному. «Вильярреал» после тяжелейшего матча в Москве уступил «Эспаньолу» — 1:3. Зато «Севилье» поражение от «Краснодара» не помешало одержать дежурную победу над «Сельтой» и возглавить турнирную таблицу Примеры. Поучаствовал в успехе и Квинси Промес, появившийся на поле незадолго до финального свистка.

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Италия

В Серии А игровой день сложился успешно для всех топ-клубов. Главный преследователь «Ювентуса» — «Наполи» — набрал три очка в матче с «Сассуоло». Неаполитанцы открыли счёт уже на третьей минуте и спокойно довели дело до победы — 2:0.

А вот «Интеру» пришлось помучиться со СПАЛ. Аутсайдер быстро пропустил от Мауро Икарди, но вскоре заработал пенальти. Однако Мирко Антенуччи с «точки» не сумел попасть в створ.

Тем не менее хозяева отыгрались уже по ходу второго тайма. Спас «Интер» всё тот же Икарди, точно пробивший мимо вратаря.

Другая команда из Милана также одержала победу. Подопечные Дженнаро Гаттузо дома не оставили шансов «Кьево». Если в Ферраре солировал Икарди, то на «Сан-Сиро» — Гонсало Игуаин. Аргентинец также оформил дубль. При этом сразу три результативные передачи отдал Сусо.

Наконец, «Лацио» с минимальным счётом одолел «Фиорентину» и одержал пятую победу в последних шести матчах Серии А.

Германия

Тур в Бундеслиге завершился неожиданно крупной победой «Лейпцига» над «Нюрнбергом».

Подопечные Ральфа Рангника отправили в ворота соперника шесть безответных мячей и вдобавок не реализовали пенальти.

При этом все голы уложились в первый час игры, а в эпизоде с назначением одиннадцатиметрового гости остались в меньшинстве. Однако «Лейпциг» решил остановиться на теннисном счёте и поднялся на второе место в турнирной таблице.

Попутно команда одержала самую крупную победу в своей истории в матчах Бундеслиги. «Нюрнберг» же пережил второе унижение после крушения в Дортмунде пару недель назад — тогда они проиграли со счётом 0:7.