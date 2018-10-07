«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Барселоной» в матче Примеры

«Валенсия» и каталонская «Барселона» сыграли вничью в матче восьмого тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 1:1.

В составе «Валенсии» забил Эсекьель Гарай. «Барселона» ответила голом Лионеля Месси.

Российский хавбек «Валении» Денис Черышев, не попавший в стартовый состав, вышел на поле уже на 12-й минуте, заменив травмированного Гонсалу Гуэдеша, но не сумел отметиться результативными действиями.

В других матчах игрового дня мадридский «Атлетико» победил «Бетис» (1:0), «Вильярреал» уступил «Эспаньолу» (1:3), а «Севилья» обыграла «Сельту» (2:1).

Ранее сообщалось что голевой пас Александра Головина не помог «Монако» избежать поражения от «Ренна» в матче Лиги 1.