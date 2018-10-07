Голевой пас Головина не помог «Монако» избежать поражения от «Ренна» в матче Лиги 1

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«Монако» потерпел поражение от «Ренна» в матче девятого тура французской Лиги 1.
Голевой пас Головина не помог «Монако» избежать поражения от «Ренна» в матче Лиги 1
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Монако на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Ренну» принесли голы Дамьена Да Сильвы и Атема Бен-Арфа.

«Монако» ответил голом Радамеля Фалькао, забившего после передачи российского хавбека Александра Головина.

Для монегасков это поражение стало третьим подряд в Лиге 1, при этом безвыигрышная серия команды теперь насчитывает восемь матчей.

В десятом туре «Монако» на выезде сыграет со «Страсбургом», а «Ренн» в гостях ждёт матч с «Сент-Этьеном».

Ранее сообщалось, что «Витесс» Слуцкого разгромил «Хераклес» в восьмом туре Эредивизи.

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