«Витесс» Слуцкого разгромил «Хераклес» в восьмом туре Эредивизи

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Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, одержал разгромную победу над «Хераклесом» в матче восьмого тура голландской Эредивизи.
«Витесс» Слуцкого разгромил «Хераклес» в восьмом туре Эредивизи
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Арнеме на стадионе «Гелредом», завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Витесса» дубль оформил Уссама Дарфалу. Ещё по голу в свой актив записали Наварон Фор и Александер Бюттнер, реализовавший пенальти.

Теперь в активе команды Слуцкого три победы, три ничьи и два поражения.

В девятом туре «Витесс» на выезде сыграет с «Эксельсиором», а «Хераклес» на своём поле примет «Гронинген».

Ранее Слуцкий рассказал, за счёт чего «Витесс» может достигать высоких результатов.

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