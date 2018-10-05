Слуцкий рассказал, за счёт чего «Витесс» может достигать высоких результатов

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Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий в преддверии матча восьмого тура Эредивизи с «Хераклесом» рассказал, за счёт чего его команда может одержать победу.
Слуцкий рассказал, за счёт чего «Витесс» может достигать высоких результатов
  • Reuters

«У нас есть проблемы с травмами и дисквалификациями, но мы готовы биться. Проблемы с составом не делают жизнь легче, но мы приложим все усилия, чтобы порадовать фанатов победой», — приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба.

Он отметил, что предстоящая встреча будет интересной и что для него как для тренера важно то, как играет команда.

«Когда мы показываем характер и бьёмся всей командой, мы достигаем результата», — добавил специалист.

По итогам семи туров «Витесс» с девятью очками занимает седьмое место в турнирной таблице Эредивизи. В активе команды две победы, три ничьи и два поражения.

Матч «Витесс» — «Хераклес» состоится 7 октября в Арнеме на стадионе «Гелредом».

Ранее сообщалось, что «Витесс» вышел в 1/16 финала Кубка Нидерландов, обыграв «Волендам».

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