Головин отдал свою первую голевую передачу в составе «Монако» в Лиге 1

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Российский полузащитник Александр Головин стал автором результативной передачи в матче девятого тура французской Лиги 1 против «Ренна».
Головин отдал свою первую голевую передачу в составе «Монако» в Лиге 1
  • © Reuters

Знаковое для 22-летнего россиянина событие произошло на 49-й минуте, когда после его паса ворота «Ренна» поразил колумбийский форвард Радамель Фалькао.

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. На одной из первых тренировок в новой команде он получил травму голеностопа, из-за которой пропустил старт сезона.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, почему вызвал Головина на сбор национальной команды России.

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