Черчесов рассказал, почему вызвал Головина на сбор национальной команды России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему решил вызвать полузащитника «Монако» Александра Головина на октябрьские матчи Лиги наций со Швецией и Турцией.

Головин пропустил старт сезона из-за травмы и не получил вызова на сентябрьские матчи сборной России.

«Это наш футболист, который нужен нам в составе. Думаю, ему этот вызов в сборную нужен как никогда. Да, в «Монако» он пока осваивается, так что будет полезно дать ему возможность оказаться в родной команде», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Он также прокомментировал высказывание, что 22-летний футболист не может адаптироваться к условиям чемпионата Франции, где «Монако» после восьми туров занимает 18-е место.

«Не скажу, что Головину тяжело, к тому же мы смотрим исключительно за своим футболистом. Видим, что Саша здоров и готов, мы отлично знаем его потенциал и способности, так что подметили необходимые моменты», — заявил Черчесов.

Ранее «Монако» продлило безвыигрышную серию в Лиге 1, проиграв «Сент-Этьену».