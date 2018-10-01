Черчесов рассказал, почему вызвал Головина на сбор национальной команды России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему решил вызвать полузащитника «Монако» Александра Головина на октябрьские матчи Лиги наций со Швецией и Турцией.
Черчесов рассказал, почему вызвал Головина на сбор национальной команды России
  • © O.Behrendt
  • globallookpress.com

Головин пропустил старт сезона из-за травмы и не получил вызова на сентябрьские матчи сборной России.

«Это наш футболист, который нужен нам в составе. Думаю, ему этот вызов в сборную нужен как никогда. Да, в «Монако» он пока осваивается, так что будет полезно дать ему возможность оказаться в родной команде», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Он также прокомментировал высказывание, что 22-летний футболист не может адаптироваться к условиям чемпионата Франции, где «Монако» после восьми туров занимает 18-е место.

«Не скажу, что Головину тяжело, к тому же мы смотрим исключительно за своим футболистом. Видим, что Саша здоров и готов, мы отлично знаем его потенциал и способности, так что подметили необходимые моменты», — заявил Черчесов.

Ранее «Монако» продлило безвыигрышную серию в Лиге 1, проиграв «Сент-Этьену».

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