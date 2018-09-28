«Монако» продлило безвыигрышную серию в Лиге 1, проиграв «Сент-Этьену»

«Монако» потерпело поражение от «Сент-Этьена» в матче восьмого тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене, завершилась со счётом 2:0.

Победу «Сент-Этьену» принёс дубль Вахби Хазри.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин вышел на замену на 60-й минуте, но не сумел отличиться результативными действиями.

Для монегасков это поражение стало четвёртым в нынешнем сезоне при одной победе. При этом безвыигрышная серия «Монако» достигла отметки в семь матчей.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео неофициальной церемонии посвящения Головина в «Монако».