«Монако» продлило безвыигрышную серию в Лиге 1, проиграв «Сент-Этьену»

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«Монако» потерпело поражение от «Сент-Этьена» в матче восьмого тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене, завершилась со счётом 2:0.

Победу «Сент-Этьену» принёс дубль Вахби Хазри.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин вышел на замену на 60-й минуте, но не сумел отличиться результативными действиями.

Для монегасков это поражение стало четвёртым в нынешнем сезоне при одной победе. При этом безвыигрышная серия «Монако» достигла отметки в семь матчей.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео неофициальной церемонии посвящения Головина в «Монако».

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