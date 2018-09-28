В Сети появилось видео неофициальной церемонии посвящения Головина в «Монако»

Португальский полузащитник «Монако» Пеле опубликовал видеозапись неофициальной церемонии посвящения российского хавбека Александра Головина в игроки французской команды.

Видео, на котором запечатлено, как Головин спел песню перед игроками «Монако» с бутылкой в руках вместо микрофона на командном ужине, опубликовано в сервисе Stories на странице Пеле в Instagram.

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. На одной из первых тренировок в новой команде он получил травму голеностопа, из-за которой пропустил старт сезона.

Ранее футбольный агент Шандор Варга высказал мнение, что Головину нужно было переходить в «Челси».