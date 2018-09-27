Агент Варга считает, что Головину нужно было переходить в «Челси»

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Футбольный агент Шандор Варга выразил мнение, что полузащитнику сборной России по футболу Александру Головину минувшим летом стоило перейти в английский «Челси», а не в клуб французской Лиги 1 «Монако».
Агент Варга считает, что Головину нужно было переходить в «Челси»
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«Я изначально не считал, что Александр выбрал суперклуб. Если бы Головин перешёл в АПЛ, Бундеслигу или Серию А, то однозначно бы сделал шаг вперёд. Надеюсь, всё ещё образуется. Нужно было цепляться за свой шанс и переходить в «Челси», если его туда действительно звали», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс»

Он выразил мнение, что во Франции слишком мало команд, которые выделяются в Европе.

«Есть всего пара таких коллективов. Тем более у «Монако» не идёт игра, результаты не впечатляют. Зато у Головина — положительная пресса. Он производит приятное впечатление на журналистов и специалистов», — добавил Варга.

Недавно Головин провёл полный матч в составе «Монако» в игре чемпионата Франции с «Анже», в которой монегаски потерпели поражение со счётом 0:1.

Головин перешёл в «Монако» этим летом из московского ЦСКА.

Ранее французское СМИ признало Головина лучшим игроком «Монако» в матче с «Анже».

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