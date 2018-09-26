Французское СМИ признало Головина лучшим игроком «Монако» в матче с «Анже»

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил самую высокую оценку в команде по итогам матча чемпионата Франции по футболу с «Анже».
Французское СМИ признало Головина лучшим игроком «Монако» в матче с «Анже»
  • Reuters

Французское интернет-издание Orange поставило Головину за игру шесть баллов. Из игроков «Монако» больше никто не получил такой оценки.

«Головин подтвердил хорошее первое впечатление, оставшееся после игры с «Нимом». В первом матче в стартовом составе он отдал множество хороших пасов и крайне непринуждённо обращался с мячом», — говорится в отчёте об игре на сайте Orange.  

Авторы считают, что игра Головина даёт надежду на успешное выступление в новом клубе, а также выразили мнение, что россиянину необходимо набрать оптимальную форму после травмы и обрести стабильность.

Ранее «Монако» на своём поле проиграл футбольному клубу «Анже» в матче седьмого тура французской Лиги 1.

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