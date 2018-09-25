«Монако» с Головиным в составе потерпел поражение от «Анже» в седьмом туре Лиги 1
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Встреча, проходившая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный мяч в игре забил Стефан Баокен.
Полузащитник сборной России Александр Головин провёл на поле весь матч и результативными действиями не отметился.
В следующем туре «Монако» встретится с «Сент-Этьеном», а «Анже» — с «Генгамом».
Ранее сообщалось, что Головин впервые выйдет в стартовом составе «Монако» в матче с «Анже».