«Монако» с Головиным в составе потерпел поражение от «Анже» в седьмом туре Лиги 1

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«Монако» на своём поле проиграл футбольному клубу «Анже» в матче седьмого тура французской Лиги 1.
«Монако» с Головиным в составе потерпел поражение от «Анже» в седьмом туре Лиги 1
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Встреча, проходившая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч в игре забил Стефан Баокен.

Полузащитник сборной России Александр Головин провёл на поле весь матч и результативными действиями не отметился.

В следующем туре «Монако» встретится с «Сент-Этьеном», а «Анже» — с «Генгамом».

Ранее сообщалось, что Головин впервые выйдет в стартовом составе «Монако» в матче с «Анже».

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