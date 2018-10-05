Победа «Арсенала» в Баку, исторический успех «Астаны» и помощь российского вратаря: итоги 2-го тура группового этапа ЛЕ

Лондонский «Арсенал» разгромил «Карабах» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы, а «Челси» с трудом обыграл венгерский «Веди» на своём поле. Клубы из Германии добились трёх побед из трёх возможных. Казахстанская «Астана» впервые переиграла клуб из пятёрки самых сильных европейских чемпионатов. Российский вратарь Александр Васютин помог своему клубу «Сарлсборг 08» выиграть первый матч в основной стадии еврокубков. RT рассказывает о главных событиях игрового дня в Лиге Европы.

Соперники россиян

Конкуренты «Зенита» «Бордо» и «Копенгаген» провели полный на события матч. Скучный первый тайм игры во Франции разбавил гол нападающего Пиероса Сотириу, представлявшего датский клуб. Он отличился с углового всего за три минуты до перерыва. В этот промежуток времени французы были вправе ответить — Юнусс Санкаре пробил пенальти, но не попал в створ ворот.

Во втором тайме команды играли обоюдоостро, и удача на некоторое время улыбнулась хозяевам поля. Санкаре изловчился пробить из-за пределов штрафной и в этот раз был предельно точен. Однако «Бордо» так и не дождался хотя бы ничьей. В компенсированное время Роберт Сков принёс «Копенгагену» победу. Правда, встретили её не все игроки. Полузащитник Зека так рьяно праздновал гол, что заработал вторую жёлтую карточку, а с ней и дисквалификацию на следующую игру со «Славией».

То, что не удалось «Спартаку», сумел сотворить «Рейджерс». Шотландский клуб одержал волевую победу над венским «Рапидом» в домашнем матче. Едва австрийцы открыли счёт на 42-й минуте, как тут же Альфредо Морелос в падении замкнул фланговый прострел и восстановил равновесие.

Выйти вперёд подопечные Стивена Джеррарда смогли под занавес встречи. Джеймс Таверниер реализовал пятый пенальти за сезон, а Морелос вновь отличился, когда уже падал на газон, только перед этим он пробежал целый полполя. «Рейнджерс» возглавил группу G, но «Спартак», занимающий четвёртое место, отстаёт от шотландцев всего на три очка.

«Стандарт» и «Акхисар Беледиеспор», проигравшие в первом туре «Севилье» и «Краснодару», встречались в Бельгии. Практически все основные события матча уместились в первом тайме. Хозяева вышли вперёд стараниями Рено Эмона, но турки успели отыграться спустя четверть часа. На 39-й минуте Мусса Дженепо вновь вывел «Стандарт» вперёд, и этот гол оказался победным. Последние восемь минут гости отыграли в меньшинстве из-за двух жёлтый карточек, предъявленных Мустафе Юмлу.

Соседи

«Астана» впервые в своей истории смогла одержать победу над командой из большой пятёрки европейских чемпионатов. Чемпион Казахстана принимал на своём поле французский «Ренн» в присутствии 28,5 тысяч зрителей. Хозяева открыли счёт после первого тайма, когда Бактийор Зайнутдинов забил после розыгрыша углового. Подававший мяч Марин Томасов тоже успел отличиться на первой компенсированной минуте. По итогам двух матчей «Астана» набрала четыре очка.

А вот украинским клубам во втором туре не везло. «Ворскла» обидно уступила португальскому «Спортингу». Полтавчане рано повели благодаря голу Владислава Кулача, удачно подобравшего мяч у чужой штрафной. На протяжении всей встречи украинцы удерживали победный счёт и даже имели шанс упрочить лидерство. Но больше работы всё-таки было у вратаря «Ворсклы» Богдана Шуста. На последних минутах он уже не справился со своими обязанностями и пропустил два мяча.

Киевское «Динамо» избежало поражения и вновь, как и в матче с «Астаной», довольствовалось горькой ничьей. Клуб из столицы Украины уже к 15-й минуте обыгрывал чешский «Яблонец» на его поле со счётом 2:0. Такой успех сыграл с киевлянами злую шутку. Они стали позволять сопернику находиться у своей штрафной, и в итоге чехи отыграли один мяч ещё до перерыва. Во втором тайме их игровое преимущество было тотальным, и второй мяч был вопросом времени. После ошибки защитника Йосипа Пиварича Михал Травник получил шанс сравнять счёт и воспользовался им. Хорват пытался руками исправить свою оплошность, но не преуспел даже в этом.

Для БАТЭ второй тур Лиги Европы вовсе закончился разгромом. Белорусский клуб на своём поле оказался беспомощен против греческого ПАОКа. На 17-й минуте гости вели уже с неприличным счётом 3:0, и во всех трёх голах поучаствовал бразильский нападающий Лео — он оформил дубль и отдал результативную передачу. На этом он не остановился, идо конца матча сделал автором гола ещё одного своего партнёра. К тому времени БАТЭ заслужил всего лишь один автогол престижа, который записал на себя Хосе Анхель Креспо.

Гранды

«Арсенал» привёз на матч с «Карабахом» фактически второй состав. Аарон Рэмзи остался дома в ожидании, когда его жена родит близнецов, Петр Чех, Лоран Косьельни и Пьер-Эмирик Обамеянг залечивают травмы, а Генрих Мхитарян не поехал в Азербайджан из соображений безопасности. Однако лондонцы всё равно оказались на голову сильнее «Карабаха» и одержали восьмую подряд победу во всех матчах.

Подопечные Унаи Эмери не просто выиграли очередную встречу, но и разгромили соперника со счётом 3:0. Уже на четвёртой минуте Сократис Папастатопулос помог реализовать угловой. Быстрый гол успокоил игроков «Арсенала», и до конца первого тайма действия азербайджанцев казались более креативными. Но после перерыва 18-летний Эмиль Смит отметился первый голом за взрослую команду. Юный игрок замкнул пас Алекса Айуоби, которому по ошибке достался мяч в чужой штрафной. «Карабах» перестал сопротивляться, а дублёры «Арсеналы» продолжали оправдывать доверие тренера. Маттео Гюэндузи завершил контратаку и установил окончательный счёт.

Тремя забитыми мячами отметились и игроки «Милана», принимавшие у себя греческий «Олимпиакос». Правда, к разгрому соперника это не привело. Матч начался с гола Мигеля Герреро в ворота Пепе Рейны. Но затем итальянский клуб добыл победу, нанеся три точных удара в течение девяти минут. Дубль оформил 20-летний Патрик Кутроне, ещё один мяч забил Гонсало Игуаин с подачи Хакана Чалханоглу. С шестью очками в активе «Милан» продолжил возглавлять группу F.

«Челси» так же легко обыграть своего следующего соперника не удалось. Англичане изрядно помучались в матче с венгерским «Види», за который выступают знакомые российским болельщикам Георгий Миланов и Сабольч Хусти. Подопечные Маурицио Сарри 23 раза били по чужим воротам, но при этом в створ попадали крайне редко, а абсолютно точный удар получился только у Альваро Мораты на 70-й минуте. Испанец пробил с линии вратарской после необычной передачи Виллиана затылком. С шестью очками в активе «Челси» уверенно опережает всех соперников в своей группе.

Немецкий день

Германия добилась идеальных трёх побед из трёх возможных во втором туре Лиги Европы. Сначала на чужом поле отличился «Лейпциг», встречавшийся с «Русенборгом». Удары по воротам норвежцам шли один за другим, и три из них оказались результативными. Хозяева ответили одним голом престижа, которого было мало, чтобы избежать второго поражения подряд. «Лейпциг» же вернулся в погоню за «Зальцбургом», которому уступил в прошлый раз.

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Франкфуртский «Айнтрахт» разгромил у себя дома «Лацио». По итогам первого тайма итальянцы уступали со счётом 1:2 и для них ещё ничего не было кончено. Однако за несколько секунд до сигнала на перерыв Душан Баста схлопотал вторую жёлтую карточку, и команда понесла уже вторую потерю — ранее из-за травмы поле покинул другой защитник Риза Дурмиси. Симоне Индзаги не стал вносить коррективы в состав и тут же поплатился третьим пропущенным мячом. Только когда Хоакин Корреа получил прямое удаление, у «Лацио» начались перестановки на поле, но толку от них уже быть не могло. Немцы завершили матч голом Данни да Косты. Защитник таким образом оформил дубль, а «Айнтрахт» — вторую победу.

Уверенно свой матч провёл и «Байер». Леверкузенцы принимали у себя АЕК из кипрской Ларнаки. Немецкие футболисты отправили в ворота соперников четыре мяча, два из которых на свой счёт записал Лукас Аларио, отыгравший всего один тайм. В составе гостей на поле вышел всего один киприот Димитрис Распас, которому тренер отвёл всего пару минут, но за это время он стал автором второго гола для своей команды. Первый мяч в ворота «Байера» забил Иван Тричковски.

Российские легионеры

Во втором туре лиги Европы успешно выступали не только клубы РПЛ, но и российские легионеры в зарубежных клубах. Роман Нойштедтер добился с «Фенербахче» победы над трнавским «Спартаком». Победу турецкому клубу обеспечил дубль Ислама Слимани во втором тайме встречи. Стамбульцы оправились после разгрома от загребского «Динамо» и теперь занимают второе место в своей группе.

Вратарь Александр Васютин помог «Сарлсборгу 08» прервать победную серию бельгийского «Генка», которая составляла целых семь матчей с начала еврокубкового сезона. Хотя воспитанник «Зенита» пропустил один мяч, его напарники ответили на это тремя голами и добились первой в истории победы на групповом этапе Лиги Европы.