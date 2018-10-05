Победный гол Кокорина, триллер на стадионе «Спартака» и чудо в Краснодаре: как российские клубы выступили в Лиге Европы

В Лиге Европы состоялся второй тур группового этапа. Российские клубы добились впечатляющего результата, одержав две победы. Ещё один матч завершился с ничейным счётом. «Зенит» переиграл чешскую «Славию» благодаря голу Александра Кокорина. «Спартаку» взять верх над «Вильярреалом» помешал пропущенный в компенсированное время пенальти. «Краснодар» переиграл «Севилью», которой тоже уступал по ходу встречи.

Победа «Зенита» вопреки

«Зенит» первым из российских клубов начинал второй тур Лиги Европы. Петербуржцы на своём поле принимали чешскую «Славию», успевшую захватить лидерство в группе C после победы над «Бордо». Из-за неожиданного поражения от «Анжи» в РПЛ Сергей Семак не стал давать отдых никому из лидеров команды, заменив только заболевшего Клаудио Маркизио на Матиаса Краневиттера. Даже получивший ушиб Артём Дзюба должен был выйти на поле, чтобы команда реабилитировалась перед болельщиками.

Однако порадовать фанатов долгое время не получалось. Первый тайм игроки «Зенита» потратили впустую и не нанесли по воротам «Славии» ни одного удара в створ. Гости же были довольно активными и имели больше шансов открыть счёт. Первый представился на 20-й минуте — Мирослав Стох мог забивать после ошибки Эльмира Набиуллина, но Андрей Лунёв вытащил мяч из-под перекладины. Тут же словак пробил ещё раз, и на этот раз вратарь «Зенита» был бессилен. К счастью, мяч попал в перекладину.

После перерыва у Лунёва работы стало только больше — не раз ему приходилось отражать удары и того же Стоха, и его партнёров. «Зенит» смог ответить только по истечении часа игрового времени. Хозяева красиво сыграли в касание у чужой штрафной, и Себастьян Дриусси переправил мяч в ворота, но при этом он находился в очевидном офсайде. Для аргентинца это был последний шанс отличиться. Его тут же заменил Александр Кокорин, а заодно Роберт Мак уступил место Далеру Кузяеву.

«Зенит» всё равно продолжал отчаянно защищаться, и к 70-й минуте у его ворот было разыграно уже десять угловых. Подопечные Семака разыгрались только в последнюю четверть часа. Выход Кокорина действительно усилил игру. Сначала он оказался в нужном месте, чтобы пробить после скидки Дзюбы, но не вложил всю силу в удар. А спустя несколько минут форвард откликнулся на проникающий пас Паредеса и всё-таки поразил чужие ворота. Кокорин отличился в матче Лиги Европы впервые с февраля этого года.

Петербуржцы постарались закрепить успех, но вратарь «Славии» Ондржей Коларж отразил дальний удар Паредеса и не позволил пробить Дзюбе в упор, хотя тот всё равно находился в офсайде. В компенсированное время «Зенит» потерял Набиуллина из-за травмы, и на замену ему вышел Антон Заболотный, но гости не воспользовались замешательство в российской команде. Несмотря на то, что в сторону Лунёва мяч прицельно летел 11 раз, «Зенит» не пропустил ни разу и одержал победу с минимальным счётом.

Упущенный триумф «Спартака»

Московский «Спартак» подошёл к матчу с «Вильярреалом» с обескураживающей серией без побед в пяти играх с соперниками выше уровня ПФЛ. Испанцы тоже не блещут в этом сезоне и находятся в середине турнирной таблице чемпионата своей страны. При этом редкие для себя очки они набирали на выезде, и поэтому в матче на «Открытие Арене» испанцы могли быть весьма опасны.

Массимо Каррера последовал примеру Виктора Гончаренко, чей ЦСКА обыграл «Реал», и насытил стартовый состав четырьмя молодыми игроками. Помимо привычно занимающего место в воротах Александра Максименко на поле вышли Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий и Никита Рассказов.

Со стартовым натиском молодёжь не справилась. Пока атакующие футболисты «Спартака» вечно залезали в офсайд, Карл Токо Экамби спокойно распоряжался мячом у штрафной москвичей. Обыграв Рассказова, он исполнил не берущийся для Максименко удар, и «Вильярреал» вышел вперёд на 13-й минуте.

Спустя полчаса после стартового свистка игра начала выравниваться. Инициативу в свои руки взял Роман Зобнин, откликнувшийся на пас с фланга. Полузащитник не забил, но заработал угловой, во время которого были нарушены правила против Ломовицкого. Судья назначил пенальти, который Зе Луиш технично реализовал ударом в угол.

Второй тайм начался для «Спартака» с катастрофы. Фернандо допустил ошибку и позволил Пабло Форнальсу стремительно убежать к чужим воротам. Вновь Рассказов и Максименко ничего не смогли поделать, а их команда вернулась к статусу догоняющей.

Как легко «Спартак» отдавал сопернику инициативу, так же легко он смог вернуть её обратно. После отменённого из-за офсайда гола Лоренсо Мельгарехо хозяева поля приступили к бесконечному штурму чужих ворот. «Вильярреал» какое-то время держался, и даже каркас ворот помогал гостям. Но всё-таки они сдались и пропустили два мяча подряд в заключительном отрезке матча. Александр Ташаев на второй минуте после своей замены отдал чудесный пас Зе Луишу, а вскоре Мельгарехо завершил дело Софьяна Ханни, пробившего в штангу.

Увы, но удержать победу подопечные Карреры не смогли. На пятой добавленной минуте, которых должно было быть всего четыре, Ташаев схватил за футболку Рамиро Мори в своей штрафной. Теперь уже Максименко пришлось отражать пенальти. Хотя он угадал направление удара Санти Касорлы, но отразить мяч не смог. Встреча завершилась ничьей со счётом 3:3. «Спартак» с одним очком остался замыкать турнирную таблицу группы G.

«Краснодар» сломил Промеса

В гости к «Краснодару» пожаловала «Севилья», творящая невозможное в своём национальном чемпионате. Прямо сейчас команда Пабло Мачина всего на одно очко отстаёт от «Реала» и «Барселоны» в Примере, а это очень хорошее достижение, даже если прошло всего семь туров. Краснодарцы тоже не лыком шиты — блестяще отыграв в сентябре, они поднялись на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея, правда, трёхочковое отставание от «Зенита».

«Севилья» явно желает сосредоточиться на внутренних разборках, и поэтому в Россию полетел экспериментальный состав команды с Квинси Промесом в стартовой заявке. Мурад Мусаев же бросил на встречу с гостями все лучшие силы, которые были в наличии. Не побеспокоил он только Дмитрия Стоцкого, залечивающего травму.

«Краснодар» дал бой грозному сопернику, но выражалось это только в количестве нереализованных моментов. Их у хозяев было немало, причём как с игры, так и после стандартов. Игроки «Севильи» тогда показали, как надо пользоваться своими возможностями. Незадолго до перерыва они впервые заработали угловой, и тут же Нолито реализовал его с помощью рикошета от ноги Шарля Каборе.

Второй тайм не отличался от первого — краснодарцы не теряли надежду уйти от поражения, но их преследовал злой рок. Ситуацию помог переломить выход свежего Маурисио Перейры. Вместе с Вандерсоном и Павлом Мамаевым он начал атаку с центра поля и сумел-таки занести мяч в чужие ворота. «Краснодар» сравнял счёт на 72-й минуте и тут же намертво закрылся — гости сразу предприняли несколько вылазок, чтобы вернуть лидерство в счёте.

Однако вновь хозяевам поля помогла проведённая Мусаевым замена. На последних минутах в игру вступил Торнике Окриашвили. Вскоре «Краснодар» заработал штрафной, с которого Кристиан Рамирес нанёс мощный удар. Вратарь «Севильи» Томаш Вацлик не удержал мяч в руках, и тогда его скинул партнёрам Виктор Классон. Окриашвили тут же пробил через себя и стал автором победного гола за две минуты до конца основного времени. «Краснодар» выиграл второй матч в Лиге Европы.