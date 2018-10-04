«Казалось, что играем с «Барселоной»: что говорили после поражения «Локомотива» от «Шальке» на стадионе в Черкизове

Столичные железнодорожники потерпели поражение во втором матче группового раунда ЛЧ из-за слабой реализации голевых моментов и физического превосходства соперника. Об этом после встречи заявили игроки и руководство «Локомотива». Однако на соперников игра московской команды произвела иное впечатление. Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка сравнил красно-зелёных с «Барселоной» и признался, что его команда досконально изучала российский коллектив.

Для «Шальке», скромно занимающего в чемпионате Германии текущее 17-место, выездная победа над чемпионом России «Локомотивом» далась непросто. Тяжёлые погодные условия и неуступчивый характер соперника заставили немецкий коллектив искренне радоваться добытым в столице трём очкам. К тому же разделить успех с любимым коллективом в Черкизово прибыло около тысячи поклонников представителя Бундеслиги. Под проливным дождём фанаты и футболисты отпраздновали победу над хозяевами поля.

Шальке тусит на пустом стадионе. Круть! 🔥 pic.twitter.com/HFDvZkRgJK — Leonid Volotko (@l_volotko) 3 октября 2018 г.

Отказываться от комментариев, особенно после победы в европейских чемпионатах, не принято. Игроки «Шальке-04» не спешили покидать стадион и с удовольствием общались с представителями немецких теле- и радиоканалов. Российские же репортёры с нетерпением ждали появления в смешанной зоне автора голевого паса и вице-капитана сборной Украины Евгения Коноплянку.

«Я передам ему вашу просьбу, но, честно говоря, не могу гарантировать, что Евгений согласится дать комментарии», — ответил на запрос представителей столичных спортивных СМИ один из сотрудников пресс-службы немецкого коллектива.

Однако через несколько минут Коноплянка вышел из раздевалки, подошёл к журналистам и на русском языке ответил на все вопросы.

«Непростой матч, особенно первый тайм — он был тяжёлым. Если честно, порой казалось, что играем как минимум с «Барселоной». Москвичи играли очень качественно, но, к счастью, мы смогли найти в себе силы перевернуть ход встречи. Не скажу, что был сильно удивлён подготовкой соперника. Это Лига чемпионов, тут нет слабых, так что мы знали, что «Локомотив» опасен.

К тому же им очень помогал фактор домашнего поля. Сильные болельщики— настоящий 12-й игрок. Правда, и мы не остались без поддержки. Наши фанаты были рядом, здорово всегда чувствовать их поддержку», — поделился эмоциями от победы Коноплянка.

Кроме того, украинский полузащитник «Шальке» призвал журналистов не делать поспешных выводов и досрочно не выводить его команду, набравшую по ходу двух туров четыре очка, в весеннюю стадию турнира.

«Я думаю, нас рано называть явными претендентами на выход из группы, шансы у всех команд 50 на 50. Мы спокойно можем проиграть дома «Локомотиву» и потерять очки в остальных играх, ничего не решено, все равны, основная борьба впереди», — выразил мнение украинский хавбек.

Коноплянка также высоко оценил игру своего визави Владислава Игнатьева и признался, что при подготовке к матчу «Шальке» досконально изучал стиль игры голкипера столичной команды Маринато Гилерме.

«Было непросто играть против Игнатьева, он заставил меня попотеть в первом тайме. Хорошо, что во втором мы с ним поменялись местами. Пас с правой ноги? Мы готовили это, отрабатывали угловые, знали, что вратарь «Локомотива» хорошо играет на выходе. Если бы подавал левша, всё вышло бы иначе, поэтому я так сделал, чтобы он немножко дёрнулся и потерял концентрацию», — подытожил Коноплянка.

О подробностях комбинации, которая привела к взятию ворот столичных железнодорожников, рассказал и сам автор единственного гола во встрече — американский полузащитник Уэстон Маккенни.

«Признаюсь, не ожидал, что забью головой, ведь я не самый высокий футболист в нашей команде. Но это не какое-то стечение обстоятельств или, к примеру, врождённый талант. Я тренируюсь каждый день, у меня нет выходных, это тяжёлая работа над собой. Погода во время матча была неприятной, но для нас это не стало проблемой. В Германии приходится играть в похожих условиях», — поделился эмоциями от игры Маккенни.

«Постараемся сделать всё возможное, чтобы исправить ситуацию»

В стане «Локомотива», проигравшего в Лиге чемпионов второй матч подряд, царило полярное настроение. Генеральный директор столичного клуба Илья Геркус назвал поражение на последних минутах досадным, однако положительно оценил атмосферу на матче.

«Футбол невозможно оценивать без привязки к результату, а он нас всех, конечно, расстроил. Не реализовали свои моменты в первом тайме, а во втором соперник стал сильнее. Пропускать в концовке очень и очень обидно. Спасибо всем, кто пришёл! Мы готовились к празднику, и атмосфера соответствовала нашим ожиданиям», — оставил комментарий в соцсетях функционер.

Мнение Геркуса разделил и председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. Кроме того, он призвал команду сосредоточиться на работе над физическими компонентами.

«Бывает обидно, но играем дальше. Ощущения такие, что можем не только играть лучше, но и выигрывать. Для этого надо только прикладывать больше усилий. Особенно в плане физики», — прокомментировал итог встречи Мещеряков.

К словам руководства команды присоединились и сами игроки. Так, полузащитник Алексей Миранчук подтвердил слова Анатолия Мещерякова и признался, что в концовке матча он и его партнёры по команде испытывали усталость.

«В решающий момент соперник перехватил инициативу. Почему? Мы физически чуть сдали, сели. Наверное, это сказалось. Если честно, очень обидно. Столько работали и терпели, а в конце пропустили такой гол… Все ребята очень расстроены, ведь играть с «Шальке» можно было — более того, можно было и забивать. Опять не хватило хладнокровия и реализации. Где-то надо быть побыстрее, где-то выждать паузу», — рассказал старший из братьев Миранчук.

Проблемы реализации голевых моментов затронул и защитник «Локо» Брайан Идову, взявший вину за пропущенный мяч на себя.

«Что касается гола в наши ворота, так это я проиграл борьбу, это был мой игрок. Извиняюсь перед болельщиками и партнёрами. Нам опять не хватило последнего шага для того, чтобы наконец забить. В первом тайме были моменты! Во втором тайме соперник изменился. Стало тяжело находить зоны и пространства, больше оборонялись и играли в длинный пас, но не получались моменты. Будем работать над ошибками», — заявил Идову.

Столичный «Локомотив» уступил «Шальке-04»

Reuters

Однако несмотря на упущенные возможности и последнее место в группе «Локомотив» сохраняет шансы на дальнейшую борьбу и приложит все усилия для достижения положительного результата в оставшихся встречах. Такое мнение высказал защитник столичных железнодорожников Бенедикт Хёведес.

«Я всегда верю. Постараемся сделать всё возможное, чтобы исправить ситуацию. Мы провели два матча, в которых были не хуже других. Но ни в Стамбуле, ни сегодня нам не повезло. К примеру, в первом тайме мы были лучше, имели возможность забить, но нам не хватило удачи. Правда, во втором тайме показалось, что мы утратили эту силу и потеряли своё превосходство. Да, у «Шальке» было не так уж много моментов, но одним из них они всё же воспользовались», — подвёл итог Хёведес.