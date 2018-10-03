Победа ЦСКА над «Реалом», пять мячей в воротах «Виктории» и ничья «Баварии»: итоги игрового дня Лиги чемпионов

Московский ЦСКА обыграл в «Лужниках» мадридский «Реал» и вышел в лидеры своей группы в Лиге чемпионов. Клуб «Рома» забил пять безответных мячей чешской «Виктории». «Бавария» не смогла одержать победу над «Аяксом» у себя дома. «Манчестер Юнайтед» на своём поле сыграл вничью с «Валенсией» Дениса Черышева. RT рассказывает, чем запомнился игровой день самого престижного клубного турнира Европы.

Сенсация в «Лужниках» и разгром в Риме

Московский ЦСКА сотворил главную сенсацию игрового дня и, возможно, всего группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Виктора Гончаренко принимали в «Лужниках» мадридский «Реал» — победителя трёх последних розыгрышей турнира. Испанский клуб испытывает большие проблемы в собственном чемпионате, и поэтому Хулен Лопетеги попытался обыграть россиян малой кровью.

Однако план мадридцев провалился. Уже на второй минуте Никола Влашич наказал Тони Крооса за боязливый аут в сторону защитников и открыл счёт, обыграв перед этим чемпиона мира Рафаэля Варана. «Реал» пропустил уже на 65-й секунде, чего с ним не случалось вот уже 11 лет в Лиге чемпионов.

Спустя полтайма гости стали задумываться об ответном голе, однако оборона ЦСКА была настолько слаженной, что об этом не стоило и мечтать. Даже с выходом Луки Модрича «Реал» не превратился в безжалостный к соперникам клуб, которого все так боятся. Отметим, что трижды армейцев выручал каркас ворот — «Лужники» в очередной раз стали несчастливым местом для испанцев.

ЦСКА одержал невероятную победу, несмотря на очень драматичный эпизод в компенсированное время. Игорь Акинфеев дал волю эмоциям и бурно выразил недовольство действиями арбитра Овидиу Хацегана. Тот в ответ показал бывшему голкиперу сборной России две жёлтые карточки, которые привели к удалению. Доигрывать матч в воротах пришлось 20-летнему Георгию Кырнацу.

Акинфеев теперь не поможет своему клубу в важном матче с командой «Рома» на её поле. Римляне словно чувствовали, что армейцев ждёт такое неприятное событие, и постарались максимально запугать своего следующего соперника с помощью встречи с чешской «Викторией».

Итальянцы на своём стадионе уничтожили гостей из Пльзеня со счётом 5:0. Эдин Джеко открыл счёт уже на третьей минуте, когда чехи неудачно создали искусственный офсайд. Боснийский нападающий сам же удвоил счёт под конец первого тайма: вновь он технично отработал мяч после навеса, после чего у голкипера «Виктории» не было шансов на спасение.

Игроки футбольного клуба «Рома»

Reuters

© Tony Gentile

В составе «Ромы» отличились и Дженгиз Ундер, и Джастин Клюйверт: сын бывшего игрока «Милана» и «Барселоны» в свои 19 лет стал самым молодым автором гола римской команды в Лиге чемпионов. Завершился матч очередным забросом в сторону Джеко, который привёл к пятому голу за матч, а боснийцу позволил отпраздновать хет-трик. Теперь «Рома» и «Реал» делят второе место в группе G вслед за ЦСКА, а «Виктория», не получившая ни одного очка, идёт позади всех клубов.

Грустный «Октоберфест»

Не повезло во втором туре Лиги чемпионов ещё одной команде, которую принято считать бесспорным фаворитом каждого матча. Пока на юго-востоке Германии вовсю отмечается «Октоберфест», игрокам «Баварии» не до праздника. В последних матчах Бундеслиги они набрали всего одно очко, и у болельщиков должна была возникнуть тревога накануне встречи с голландским «Аяксом».

Начался матч для хозяев поля здорово — критиковавшийся главным тренером Нико Ковачом Матс Хуммельс открыл счёт уже на четвёртой минуте, подключившись к атаке Арьена Роббена.

Однако постепенно нить игры ускользала из рук мюнхенцев, и в середине первого тайма уже Мануэлю Нойеру пришлось доставать мяч из своих ворот. Атаку через центр поля мощным ударом завершил Нуссайр Мазрауи. Для 20-летнего полузащитника это был первый гол в профессиональной взрослой карьере.

«Аякс» был близок к тому, чтобы ещё до перерыва вырваться вперёд, но это не произошло. Голландцы не думали останавливаться на достигнутом и во втором тайме. У них было несколько опасных моментов, но гости могли винить только самих себя за то, что счёт так и не изменился — они били либо рядом с каркасом ворот, либо прямо в него. «Бавария» тем временем не могла создать долгий организованный штурм, а с редкими атаками мюнхенцев голландский клуб спокойно справлялся. В итоге команды поделили очки.

«Бенфика» теперь может устроить погоню за «Аяксом» и «Баварией». Португальская команда добыла три очка в тяжёлом выездном матче с афинским АЕКом. Поначалу для гостей всё складывалось вполне удачно. К 15-й минуте они вели со счётом 2:0 благодаря точным ударам Хариса Сеферовича и Алехандро Гримальдо.

Однако всё, что было достигнуто, едва не оказалось разрушенным из-за Рубена Диаша. На четвёртой добавленной минуте первого тайма португалец получил вторую жёлтую карточку за грубый фол. После игровой паузы греки сполна воспользовались численным преимуществом. Виктор Клонаридис в течение десяти минут сумел оформить дубль и сравнять счёт.

И всё-таки класс «Бенфики» оказался слишком высок, чтобы вот так просто потерять три очка. На 74-й минуте Алфа Самеду забил победный мяч, обыграв трёх защитников АЕКа. Как хозяева поля ни старались, но им не удалось даже свести матч к ничьей.

Волевая победа «Манчестер Сити» и ничья «Лиона»

Маленький немецкий город Зинсхайм, в котором проживают всего 35 тысяч человек, впервые принял у себя матч группового этапа Лиги чемпионов. Местный «Хоффенхайм» встречался с соперником, ставшим главным разочарованием первого тура, — «Манчестер Сити». Две недели назад англичане проиграли главному аутсайдеру группы F «Лиону», причём сделали это у себя дома.

Кошмар для подопечных Хосепа Гвардиолы продолжился на выезде в Германию. Не прошло и минуты после стартового свистка, как чемпион Англии уже уступал в счёте. Исак Бельфодиль оказался с мячом прямо напротив чужих ворот и точно пробил по владениями Эдерсона. Всего за два неполных матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» пропустил столько же, сколько за семь игр в родной АПЛ.

Восстановить равенство тоже удалось быстро. На седьмой минуте Лерой Сане ворвался в чужую штрафную, но сам бить не стал, а точно отпасовал Серхио Агуэро. Форвард, чьё участие в матче было под вопросом из-за травмы стопы, легко воспользовался своим шансом. После этого вратари наконец-то стали играть более надёжно, и хотя у обеих команд хватало опасных моментов, до перерыва счёт не изменился.

Во втором тайме инициативой уже владел «Манчестер Сити». По-хорошему гости должны были выходить вперёд уже на 73-й минуте, когда вратарь «Хоффенхайма» Оливер Бауман откровенно сбил Лероя Сане, однако арбитр не стал назначать пенальти. Англичане едва не пали духом после такого решения, но их спас Давид Сильва. За три минуты до свистка, когда хозяева поля слегка зазевались в своей штрафной, испанец отнял мяч и пробил в дальний угол. Подопечные Гвардиолы вырвали победу со счётом 2:1.

Хосеп Гвардиола

Reuters

© Ralph Orlowski

Но лидерство в группе F к ним не перешло. В другом матче «Лион» добыл ничью в домашнем игре с донецким «Шахтёром». Встреча проходила на пустом стадионе «Стад де Люмьер» — для французских болельщиков это было наказание за проявление расизма в лигочемпионском поединке с ЦСКА.

Без привычного антуража игроки «Лиона» играли очень стеснительно, и украинский клуб этим воспользовался сполна. Доминирование в течение всего первого тайма вылилось в гол в раздевалку в исполнении Жуниора Мораеса. Он же сам и удвоил счёт в начале второго тайма, когда хозяева чуть не отыгрались, но у них был зафиксирован офсайд.

Бразилец должен был оформлять хет-трик, однако он промахнулся из выгодной позиции, и после этого «Шахтёр» словно подменили. Игроки «Лиона» собрались и всего за две минуты сравняли счёт. Муссе Дембеле удался красивый удар головой, а Лео Дюбуа вовремя забежал в чужую штрафную. В оставшуюся четверть часа обе команды пытались добыть три очка, но в итоге каждая довольствовалась одним.

Голевой праздник в Турине и засуха в Манчестере

«Ювентус» встречался с «Янг Бойз» без своей главной звезды. Криштиану Роналду был вынужден пропустить один матч после несправедливого удаления в игре с «Валенсией». Вместе со своей семьёй нападающий занял место на трибуне — от удовольствия вживую посмотреть матч Лиги чемпионов он не мог отказаться.

Даже без Роналду «Ювентус» был явным фаворитом в противостоянии со швейцарцами. Обязанность забивать мячи легла на Паоло Дибалу, и аргентинец легко с ней справился. Уже на пятой минуте Леонардо Бонуччи вынес мяч из центра поля, после чего форвард одним касанием открыл счёт. Спустя полчаса ему же удалось добить снаряд после дальнего удара в штангу.

Итальянский клуб мог вполне спокойно доигрывать матч, но Дибала был настроен оформить хет-трик. Команда постаралась сделать так, чтобы это произошло. На 68-й минуте Хуан Куадрадо прострелил вдоль ворот, и в этот момент аргентинский форвард удачно подставил ногу.

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Хотя «Янг Бойз» доигрывали матч вдесятёром, после того как Сергей Карасёв удалил Мохамеда Али, счёт 3:0 сохранялся до конца матча. Впервые за последние четыре домашние встречи в Лиге чемпионов «Ювентус» одержал победу. Бонусом для итальянцев стало уверенно лидерство в своём квартете.

Потеснить туринцев мог бы «Манчестер Юнайтед», но английский клуб продолжают преследовать проблемы. Подопечные Жозе Моуринью не смогли дома обыграть «Валенсию». Португальский специалист вернул в стартовый состав Алексиса Санчеса, но глобально на силу команды его возвращение не повлияло.

Манкунианцы не показали красивого футбола ни до перерыва, ни после. Самым опасным моментом стал штрафной в исполнении Маркуса Рэшфорда на последних минутах. Форвард лихо закрутил мяч с острого угла в перекладину ворот. К тому времени на поле уже был Денис Черышев. Россиянин провёл на поле семь минут после замены и успел лишь заработать один угловой для своей команды.

Жозе Моуринью впервые за карьеру не смог одержать победу в четырёх подряд домашних матчах совей команды. «Манчестер Юнайтед» набрал четыре очка по итогам двух туров и занял вторую строчку в группе H. «Валенсия» с единственным баллов будет наверняка бороться с «Янг Бойз» за право сыграть в Лиге Европы.