«Признание народа — оценка его работы»: как в России отреагировали на решение Акинфеева завершить карьеру в сборной

Новость о завершении карьеры в сборной России вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева всколыхнула футбольную общественность. И.о. президента РФС Александр Алаев назвал этот шаг футболиста «грустным событием». Бывший тренер армейцев и национальной команды Валерий Газзаев отметил, что молодёжи стоит брать пример с голкипера. Между тем вдова легендарного вратаря Льва Яшина огорчилась, узнав о решении Акинфеева, и отметила, что он очень похож на её супруга.

«Неожиданное и странное решение»

Новость о том, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев принял решение прекратить выступление за сборную России, застала врасплох болельщиков и футбольных экспертов. Тем не менее многие из них призвали с пониманием отнестись к решению спортсмена, а также выразили ему благодарность за вклад не только в заслуги национальной команды, но и в развитие отечественного спорта в целом.

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев отметил заслуги Акинфеева и от лица организации поблагодарил его за проделанную работу.

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«Более 100 матчей за сборную России уже говорят о многом. Безусловно, это в какой-то степени грустное событие, но мы понимаем и принимаем выбор Игоря, так как он абсолютно точно представляет своё состояние и возможности выступления на высоком уровне. Большой профессионализм, потрясающая самоотдача, лидерские качества — всё это свойственно ему в полной мере», — цитирует Алаева ТАСС.

Как признался почётный президент РФС Вячеслав Колосков, он не ожидал, что Акинфеев закончит карьеру в национальной команде так рано.

«Это неожиданное и странное решение. Игорь по характеру такой человек, что мог бы тренерам помочь — и в вопросах дисциплины, и в налаживании коллективных связей. Конечно, это потеря для нашей команды, потому что вратари — штучный товар, а такого уровня, как Акинфеев, — вдвойне», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

Вице-президент РФС Сергей Анохин, в свою очередь, отметил, что у Акинфеева есть достойная смена.

«В России всегда была хорошая вратарская школа, но многих ребят недооценивали. В «Спартаке» сейчас есть Максименко, который потеснил даже Реброва, Лунёв, Медведев, если помните его. Григорян выступает за юношескую сборную — отличный парень. Но Игорь — наша легенда и лидер. Игрок высочайшего уровня и прекраснейший человек», — приводит слова Анохина Sport24.

«Настоящий патриот своей страны»

Несмотря на молодость, Акинфеев имеет большой опыт выступления за национальную команду, а также за родной ЦСКА. За свою карьеру он успел поработать со многими наставниками, которые всегда ценили в нём стабильность и целеустремлённость.

Первый тренер футболиста Павел Коваль, не понаслышке знакомый с его характером, рассказал, насколько непросто спортсмену далось это решение, особенно учитывая тот факт, что основной причиной ухода из национальной команды стали травмы, которые в последнее время стали всё чаще преследовать игрока.

«Игорь 15 лет выступал без пауз. Я разговаривал с ним по этому поводу, ему трудно. Травма мешает, колено болит — утром встаёшь и ощущаешь всё совсем по-другому, чем со здоровой ногой. На качестве игры это не отражается, но нагрузка присутствует. Морально он не устал. Передумает ли он? Всё может быть. Если человек попросит, Игорь сделает, потому что это Акинфеев. У него серьёзный и приличный характер. Вся страна его знает», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Такие качества, как ответственность и профессионализм, отметил и бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев.

«Мы должны уважать решение Игоря. Он был предан сборной. Настоящий патриот своей страны, который является примером для подражания для нашей молодёжи, олицетворением того, как надо строить свою карьеру, служить своему отечеству», — отметил эксперт.

Кроме того, Газзаев рассказал о том, какое впечатление произвёл на него Акинфеев, когда только начинал тренироваться под его руководством.

«Человек в 16 лет встал в ворота. Причём в условиях, когда не было газона, а была просто земля. Он фантастически отыграл, уверенно руководил защитниками. Казалось, что уже тогда ему было 30 лет. И оборона была в нём уверена, потому что знали, что Игорь выручит. Вот это очень важное качество, которое он сохраняет по сей день», — добавил тренер.

Своими воспоминаниями по поводу первых шагов Акинфеева на вратарском поприще поделился и наставник молодёжной сборной России Евгений Бушманов.

«Помню, он начинал в матче против «Крыльев Советов», за которые я тогда играл. Уже в тот год было понятно, что появился очень сильный, неординарный футболист. Встреча действительно запомнилась, потому что мы всё время атаковали и имели большое преимущество. Было достаточно много моментов, но Игорь вытащил всё, что можно, и отбил пенальти. В итоге мы проиграли. У Акинфеева был очень яркий дебют, его тогда ещё никто не знал — 16-летний парень встал в ворота и сыграл потрясающе», — поделился своими впечатлениями Бушманов в разговоре с RT.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что испытывает противоречивые чувства в связи с принятым Акинфеевым решением.

«Как обычному болельщику, мне грустно, что он закончил со сборной. Как тренер ЦСКА — рад, потому что он будет полностью сконцентрирован на клубе. И он ещё сыграет за нас много хороших матчей. Но мы должны сделать их более спокойными», — заявил специалист.

Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов отметил, что решение Акинфеева покинуть состав национальной команды говорит о мудрости спортсмена, который никогда не гнался за славой.

«Это сделано не из-за пиар-кампании или для того, чтобы себя превознести. Наверное, произошло какое-то событие, связанное с травмой или нагрузками, которое и подтолкнуло его к этому. Человек оценивает свои силы и понимает, что выступать на всех фронтах на высоком уровне становится тяжелее, и не желает подвести кого-то», — уверен эксперт.

«Надёжный, очень похож на Яшина»

Многие бывшие и нынешние партнёры Акинфеева по сборной также отметили, что с уходом голкипера национальная команда России теряет настоящего профессионала, чей опыт не раз выручал её в трудных ситуациях. Об этом рассказал бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев.

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«Его уход будет потерей для сборной, так как сейчас нет вратарей сильнее. Поэтому жаль, что он так решил. Но, с другой стороны, мы видим, сколько он играет без замен, что является большой физической и психологической нагрузкой. Будем надеяться, что Игорь лишь сделал перерыв и ещё вернётся в сборную», — признался Гусев.

С экс-футболистом согласился и нападающий Павел Погребняк.

«Конечно, Игоря будет не хватать. Он — легенда российского футбола, легенда для всей страны. Ему можно только выразить огромную благодарность и сказать спасибо. Но школа вратарей у нас серьёзная. Если вы видели предыдущие матчи сборной, то они у нас в порядке», — отметил Погребняк.

Полузащитник Динияр Билялетдинов предположил, что ещё одной причиной, по которой Акинфеев мог принять подобное решение, стало желание проводить больше времени с семьёй. Тем не менее футболист отметил, что в сборной России всегда будут ждать возвращения легендарного спортсмена, который запомнится своим «спортивным характером, хорошей реакцией и огромным опытом».

Многие болельщики уже сейчас ставят Акинфеева в один ряд с выдающимися вратарями прошлого — Ринатом Дасаевым и Львом Яшиным. Бывший голкипер национальной команды России Вячеслав Малафеев рассказал о том, что подобное сравнение нельзя назвать безосновательным.

«Это говорит о всеобщей любви к Игорю, его сопоставлении с самыми выдающимися представителями вратарского цеха. Есть народный артист, а есть заслуженный. Признание народа — оценка его работы и достижений», — поделился своим мнением Малафеев.

В свою очередь, вдова легенды советского футбола Валентина Тимофеевна Яшина огорчилась, узнав о принятом Акинфеевым решении.

«Пока лучше Акинфеева никто не играет! Надёжный, очень похож на Льва. Не лучше, но такой спокойный, как удав! По лицу Игоря никогда не поймёшь, огорчён вратарь или рад. Всё-таки он обязательно должен быть в сборной», — отметила Яшина.