Экс-тренер «Рубина» прокомментировал решение Акинфеева завершить карьеру в сборной

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал в беседе с RT решение вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева завершить карьеру в составе сборной России.

«Вызывает уважение. Это сделано не из-за пиар-кампании и не для того, чтобы себя превознести. Наверное, произошло какое-то событие, связанное с травмой или нагрузками, и подвигло к этому. Человек оценивает свои силы и понимает, что играть на всех фронтах на высоком уровне становится тяжелее и тяжелее, и не желает подвести кого-то — такие вещи вполне объяснимы», — отметил экс-тренер.

При этом, по словам Билялетдинова, решение Акинфеева стало для него неожиданным.

«32 года — это вратарь далеко не старый. Думал, что лет до 36 вопрос остро стоять не будет. Он не просто, наверное (принял такое решение. — RT), а с кем-то посоветовался, изучил медицинские рекомендации», — заключил Билялетдинов.

Ранее сообщалось, что вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев завершил карьеру в составе сборной России.