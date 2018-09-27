Поражение в Кубке английской лиги и конфликт между Погба и Моуринью: что происходит с «Манчестер Юнайтед»

После поражения от «Дерби Каунти» в матче Кубка английской лиги кризис в стане «Манчестер Юнайтед» стал очевидным. По итогам встречи главный тренер команды Жозе Моуринью резко высказался о своих защитниках, а также вступил в конфликт с Полем Погба из-за видео в Instagram, которое тот опубликовал после игры. На нём игрок был запечатлён смеющимся в компании партнёров по команде. Что происходит с серебряным призёром прошедшего сезона АПЛ — в материале RT.

Разговоры о кризисе в одном из самых популярных клубов Англии начались ещё до старта сезона. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью во всеуслышание заявлял о проблемах с составом, критиковал руководство за провальную трансферную компанию, а также ссорился и мирился со своим самым звёздным футболистом Полем Погба. Но к концу сентября стало очевидно, что напряжённая атмосфера внутри коллектива напрямую влияет на результаты «красных дьяволов».

Первыми сигналами о серьёзных проблемах внутри манчестерского клуба стали два подряд поражения в Премьер-лиге — сенсационное от «Брайтон-энд-Хоув Альбиона» и более ожидаемое, но слишком крупное, чтобы не заострить на нём внимание, от «Тоттенхэма». В той встрече подопечные Моуринью проиграли со счётом 0:3, а сам наставник в очередной раз продемонстрировал, что пребывает в не самом стабильном эмоциональном состоянии. Сначала тренер стал участником трогательной сцены, которую болельщики посчитали его прощанием с командой: по окончании встречи он поднял брошенный на поле красно-чёрный шарф и, держа его в руках, аплодировал собравшимся на «Олд Траффорд» зрителям. Но уже спустя несколько минут нагрубил журналисту, отметив связь между тремя пропущенными мячами и своими чемпионскими титулами.

«Вы понимаете, что такое 3:0? Да, счёт этого матча, но также это означает три чемпионских титула (которые Моуринью завоевал в Англии. — RT). Это больше, чем у остальных 19 тренеров, работающих в Английской премьер-лиге. У меня три, у них вместе взятых — два. Уважение», — заявил португальский тренер и покинул зал.

После этого манкунианцы собрались с силами и одержали две победы подряд в АПЛ, а также успешно выступили в Лиге чемпионов, где крупно обыграли швейцарский «Янг Бойз». Но в 20-х числах сентября ситуация снова осложнилась. Сначала «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном», хотя мог и вовсе остаться без набранных очков, а затем последовало фиаско в Кубке английской лиги. Серебряный призёр чемпионата Англии встречался с представителем Чемпионшипа «Дерби Каунти» и к всеобщему удивлению уступил в серии пенальти со счётом 7:8. Причём поединок мог завершиться в пользу коллектива Фрэнка Лэмпарда и в основное время, но на 95-й минуте команду спас точный удар Маруана Феллайни.

После окончания встречи рассерженный Моуринью снова позволил себе лишнее, однако на этот раз досталось его футболистам. По словам португальца, он понимал, что его коллективу придётся непросто, если серия пенальти затянется, а к точке предстоит подойти его центральным защитникам.

«Мы не забивали, когда могли. У нас были хорошие моменты в первом тайме, чтобы завершить игру. Мы должны были покончить с «Дерби», но не сделали этого. Потом наступила серия пенальти, в которой кто-то должен был ошибиться. После шестого или седьмого удара я понял, что у нас будут проблемы из-за Фила Джонса и Эрика Байи. Знал, что команде будет тяжело победить», — цитирует Моуринью Sky Sports.

Наставник признался, что футболисты расстроены из-за проигрыша, однако дал понять, что вылет из турнира не стал трагедией для его коллектива.

«До следующего сезона Кубок английской лиги нас больше не волнует. Это второстепенный турнир», — добавил Моуринью.

Безусловно, слова главного тренера не могли остаться незамеченными. Спустя сутки в британской прессе появилась информация, что ряд ведущих игроков команды оказались серьёзно недовольны словами специалиста о Джонсе и Байи. Как сообщает ESPN UK, большинство футболистов настроены враждебно по отношению к Моуринью.

Не исключено, что одним из них является действующий чемпион мира Поль Погба. На протяжении всего межсезонья разные источники сообщали о желании француза покинуть «Манчестер Юнайтед» и перебраться в «Барселону», а также о многочисленных конфликтах с Моуринью. В итоге сторонам удалось прийти к соглашению, и полузащитник остался в Великобритании. Но трения между игроком и наставником не прекратились.

Окончательно это стало ясно после того, как Моуринью лишил Погба статуса вице-капитана команды. Примечательно, что это стало известно после поражения в матче с «Дерби Каунти», за ходом которого Поль наблюдал с трибун домашнего стадиона. Сам Жозе подтвердил, что действительно принял такое решение, но отметил, что никакого конфликта между ним и футболистом нет.

«Он больше не будет вице-капитаном, но нет никакого осадка, никаких проблем. Я тренер и могу принимать такие решения. Мне не нужно это объяснять», — заявил Моуринью.

🧐 A CLOSER LOOK! 🧐



It looks like Jose Mourinho wasn't too happy with Paul Pogba's Instagram post last night...👀



A look back at their relationship: https://t.co/F0wvfdwoTxpic.twitter.com/7YfegyToCi — Sky Sports News (@SkySportsNews) 26 сентября 2018 г.

Но уже на следующей тренировке стало ясно, что португальский специалист был не совсем откровенен. Перед началом занятия Погба по традиции подошёл к представителям тренерского штаба и поприветствовал их, однако в ответ услышал от Моуринью замечание, которое ввело его в лёгкий ступор. Француз застыл с недоумевающим выражением лица, после чего направился в сторону партнёров.

Позднее стало ясно, что причиной такой реакции футболиста стали слова его наставника о видеозаписи, которую тот опубликовал в сервисе Stories в своём Instagram по окончании матча между «Манчестер Юнайтед» и «Дерби Каунти». На ней Погба запечатлён смеющимся в компании своих партнёров по команде Люка Шоу и Андреаса Перейры. Видимо, Моуринью воспринял данный пост как насмешку над поражением «красных дьяволов» в матче Кубка английской лиги, о чём незамедлительно сказал полузащитнику.

Однако позднее стало известно, что конфликт между футболистом и тренером был урегулирован. Как выяснилось, Погба снял видео не после поражения своей команды, а по окончании первого тайма, когда «Манчестер Юнайтед» вёл в счёте. Однако из-за проблем с Wi-Fi на стадионе публикация произошла лишь после финального свистка. Извинения Полю принёс пресс-секретарь клуба Джон Аллен, который и сообщил Моуринью о поведении игрока. После чего тренировка продолжилась в штатном режиме.

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Но несмотря на заявления о якобы восстановленных отношениях между тренером и футболистом, в британской прессе снова стал обсуждаться будущий уход Погба из клуба. Отмечается, что трансфер может состояться уже в январе, а среди претендентов на француза называются всё та же «Барселона» и туринский «Ювентус». Причём, по информации The Sun, на переходе настаивает сам Моуринью, который надеется на полную поддержку со стороны руководства в свете конфликта со звёздным хавбеком.

При этом менее месяца назад некоторые английские специалисты сходились во мнении, что португальский специалист должен покинуть клуб ввиду неудовлетворительных результатов команды. В частности, они подтверждали информацию, что футболисты не хотят работать под руководством Жозе. Кроме того, давно говорится о конфликте между Моуринью и исполнительным директором МЮ Эдом Вудвордом, что также может сыграть свою роль.

В дополнение к этому уже давно ходят слухи о возможном преемнике португальца в случае его увольнения. Им считают бывшего главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана. О его возможном приходе в «Манчестер Юнайтед» сообщалось ещё в августе, а сентябрьские события заставили говорить об этом ещё больше. Кроме того, подлил масла в огонь и сам француз, который внезапно оказался в Англии, а после опубликовал фотографии в непосредственной близости от офиса клуба в Лондоне. Таким образом, вопрос, кто покинет «Манчестер Юнайтед», Моуринью или Погба, пока остаётся открытым.