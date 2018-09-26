СМИ: Моуринью лишил Погба капитанской повязки в МЮ, потому что футболист изъявил желание покинуть клуб

Короткая ссылка
Французский полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба лишился капитанской повязки из-за желания покинуть коллектив.
СМИ: Моуринью лишил Погба капитанской повязки в МЮ, потому что футболист изъявил желание покинуть клуб
  • Reuters

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, француз рассказал главному тренеру манкунианцев Жозе Моуринью о скором уходе из команды, что послужило поводом для лишения хавбека статуса вице-капитана.

В нынешнем сезоне Погба выводил на поле команду в матчах, в которых не играл капитан МЮ Антонио Валенсия.

Ранее Моуринью рассказал, что лишил Погба статуса вице-капитана «Манчестер Юнайтед».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить