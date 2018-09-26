СМИ: Моуринью лишил Погба капитанской повязки в МЮ, потому что футболист изъявил желание покинуть клуб
- Reuters
Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, француз рассказал главному тренеру манкунианцев Жозе Моуринью о скором уходе из команды, что послужило поводом для лишения хавбека статуса вице-капитана.
В нынешнем сезоне Погба выводил на поле команду в матчах, в которых не играл капитан МЮ Антонио Валенсия.
Ранее Моуринью рассказал, что лишил Погба статуса вице-капитана «Манчестер Юнайтед».