Моуринью лишил Погба статуса вице-капитана «Манчестер Юнайтед»
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Моуринью опроверг слухи о конфликте с игроком после проигранного матча 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором француз не принимал участие.
«Правда только в том, что я принял решение, что Поль больше не будет вторым капитаном, но никаких разногласий, проблем нет», — приводит слова Моуринью РИА Новости.
В нынешнем сезоне Погба выводил на поле команду в матчах, в которых не играл капитан МЮ Антонио Валенсия.
Ранее «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в серии пенальти от футбольного клуба «Дерби Каунти» в матче третьего раунда Кубка английской лиги.