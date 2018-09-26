Моуринью лишил Погба статуса вице-капитана «Манчестер Юнайтед»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что лишил французского полузащитника Поля Погба статуса вице-капитана команды.
Моуринью лишил Погба статуса вице-капитана «Манчестер Юнайтед»
  • © Reuters

Моуринью опроверг слухи о конфликте с игроком после проигранного матча 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором француз не принимал участие.

«Правда только в том, что я принял решение, что Поль больше не будет вторым капитаном, но никаких разногласий, проблем нет», — приводит слова Моуринью РИА Новости.

В нынешнем сезоне Погба выводил на поле команду в матчах, в которых не играл капитан МЮ Антонио Валенсия.

Ранее «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в серии пенальти от футбольного клуба «Дерби Каунти» в матче третьего раунда Кубка английской лиги.

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