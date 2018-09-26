«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка лиги, уступив по пенальти «Дерби Каунти»

Короткая ссылка
«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в серии пенальти от футбольного клуба «Дерби Каунти» в матче третьего раунда Кубка английской лиги.

Основное время встречи, проходившей в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилось со счётом 2:2 в пользу гостей.

В самом начале игры Хуан Мата вывел манкунианцев вперёд. На 59-й минуте Гарри Уилсон сравнял счёт, а на 85-й Джек Мэрриот отправил второй мяч в ворота МЮ. Тем не менее в компенсированное время Маруан Феллайни перевёл игру в серию пенальти.

В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались гости — 8:7.

Отметим, что на 67-й минуте встречи красную карточку получил голкипер хозяев Серхио Ромеро. Таким образом, подопечные Жозе Моуринью доигрывали матч в меньшинстве.

Ранее «Манчестер Сити» вышел в четвёртый раунд Кубка лиги, разгромив «Оксфорд Юнайтед».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить