«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка лиги, уступив по пенальти «Дерби Каунти»

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в серии пенальти от футбольного клуба «Дерби Каунти» в матче третьего раунда Кубка английской лиги.

Основное время встречи, проходившей в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилось со счётом 2:2 в пользу гостей.

В самом начале игры Хуан Мата вывел манкунианцев вперёд. На 59-й минуте Гарри Уилсон сравнял счёт, а на 85-й Джек Мэрриот отправил второй мяч в ворота МЮ. Тем не менее в компенсированное время Маруан Феллайни перевёл игру в серию пенальти.

В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались гости — 8:7.

Отметим, что на 67-й минуте встречи красную карточку получил голкипер хозяев Серхио Ромеро. Таким образом, подопечные Жозе Моуринью доигрывали матч в меньшинстве.

Ранее «Манчестер Сити» вышел в четвёртый раунд Кубка лиги, разгромив «Оксфорд Юнайтед».