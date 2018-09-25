«Манчестер Сити» вышел в четвёртый раунд Кубка лиги, разгромив «Оксфорд Юнайтед»

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«Манчестер Сити» разгромил футбольный клуб «Оксфорд Юнайтед» в матче третьего раунда Кубка английской лиги.

Встреча, проходившая в Оксфорде, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

В составе «горожан» отличились Габриэл Жезус, Рияд Марез и Филип Фоден.

Ранее дубль Мареза помог «Манчестер Сити» разгромить «Кардифф» в матче АПЛ.

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