«Манчестер Сити» вышел в четвёртый раунд Кубка лиги, разгромив «Оксфорд Юнайтед»
«Манчестер Сити» разгромил футбольный клуб «Оксфорд Юнайтед» в матче третьего раунда Кубка английской лиги.
Встреча, проходившая в Оксфорде, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
В составе «горожан» отличились Габриэл Жезус, Рияд Марез и Филип Фоден.
Ранее дубль Мареза помог «Манчестер Сити» разгромить «Кардифф» в матче АПЛ.
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