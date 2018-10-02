ЦСКА победил «Реал» в матче Лиги чемпионов
Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Автором единственного гола в матче стал стал хорватский хавбек армейцев Никола Влашич.
На 95-й минуте прямую красную карточку получил голкипер и капитан армейцев Игорь Акинфеев.
В параллельном матче группы G «Рома» разгромила «Викторию» со счётом 5:0.
В рамках третьего тура группового этапа ЛЧ ЦСКА на выезде сыграет с «Ромой», а «Реал» на своём поле встретится с «Викторией».
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.