ЦСКА победил «Реал» в матче Лиги чемпионов

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Московский ЦСКА одержал победу над мадридским «Реалом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Автором единственного гола в матче стал стал хорватский хавбек армейцев Никола Влашич.

На 95-й минуте прямую красную карточку получил голкипер и капитан армейцев Игорь Акинфеев.

В параллельном матче группы G «Рома» разгромила «Викторию» со счётом 5:0.

В рамках третьего тура группового этапа ЛЧ ЦСКА на выезде сыграет с «Ромой», а «Реал» на своём поле встретится с «Викторией».

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

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