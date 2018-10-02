Битва в «Лужниках» : ЦСКА открыл счёт в матче с «Реалом» в групповом этапе Лиги чемпионов

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Владимир Зайвый
Московский ЦСКА во втором туре группового этапа Лиги чемпионов встречается с испанским «Реалом». Матч проходит в «Лужниках» — на стадионе, принимавшем финал чемпионата мира. Ожидается, что игра армейцев с действующим победителем турнира соберёт полные трибуны. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Битва в «Лужниках» : ЦСКА открыл счёт в матче с «Реалом» в групповом этапе Лиги чемпионов
  • РИА Новости
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  • 02 октября 2018

    Альваро Одриосола вышел вместо Карвахаля. Редко под самый конец первого тайма проводятся такие замены.

  • Редкими контратаками ЦСКА может отодвинуть мяч от своих ворот. Меньше пяти минут осталось терпеть до перерыва.

  • Счастливые для ЦСКА ворота в «Лужниках»! Снова в каркас летит мяч!

  • Акинфеев спасает команду! Провалились армейские защитники ненадолго, позволив Карвахалю пробить с острого угла.

  • Фернандес выскочил на оперативный простор. Он хотел отдать короткий пас Чалову, но переправил мяч Варану.

  • Бензема не попал в створ после розыгрыша углового.

  • Отбились армейцы стараниями Чернова. Начо вторым темпом пробил слишком слабо, прямо в руки Акинфееву.

  • Влашич толкнул Васкеса у своей штрафной. Кроос отправляется исполнять стандарт.

  • Бекао не позволил Бензема пробить, а подобравший мяч Каземиро отправил снаряд на трибуны.

  • Отходят армейцы назад. Теперь «Реал» играет первым номером.

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