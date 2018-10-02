Битва в «Лужниках» : ЦСКА открыл счёт в матче с «Реалом» в групповом этапе Лиги чемпионов

Московский ЦСКА во втором туре группового этапа Лиги чемпионов встречается с испанским «Реалом». Матч проходит в «Лужниках» — на стадионе, принимавшем финал чемпионата мира. Ожидается, что игра армейцев с действующим победителем турнира соберёт полные трибуны. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

РИА Новости