Битва в «Лужниках» : ЦСКА открыл счёт в матче с «Реалом» в групповом этапе Лиги чемпионов
- РИА Новости
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02 октября 2018
Альваро Одриосола вышел вместо Карвахаля. Редко под самый конец первого тайма проводятся такие замены.
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Редкими контратаками ЦСКА может отодвинуть мяч от своих ворот. Меньше пяти минут осталось терпеть до перерыва.
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Счастливые для ЦСКА ворота в «Лужниках»! Снова в каркас летит мяч!
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Акинфеев спасает команду! Провалились армейские защитники ненадолго, позволив Карвахалю пробить с острого угла.
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Фернандес выскочил на оперативный простор. Он хотел отдать короткий пас Чалову, но переправил мяч Варану.
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Бензема не попал в створ после розыгрыша углового.
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Отбились армейцы стараниями Чернова. Начо вторым темпом пробил слишком слабо, прямо в руки Акинфееву.
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Влашич толкнул Васкеса у своей штрафной. Кроос отправляется исполнять стандарт.
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Бекао не позволил Бензема пробить, а подобравший мяч Каземиро отправил снаряд на трибуны.
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Отходят армейцы назад. Теперь «Реал» играет первым номером.
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