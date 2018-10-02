Поверили на слово: итальянский футболист Росси избежал наказания за применение допинга

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Джузеппе Росси не будет дисквалифицирован по обвинению в употреблении допинга. Национальное антидопинговое агентство Италии поверило словам спортсмена о его невиновности и ограничилось предупреждением за употребление запрещённого вещества дорзоламид. Изначально нападающему грозило отстранение сроком на один год.

Долгое время тема употребления запрещённых препаратов практически обходила стороной самый популярный и массовый вид спорта в мире. Допинг в футболе считался чем-то из ряда вон выходящим, а дисквалифицированных за его употребление можно было пересчитать по пальцам.

Однако в последнее время подобные случаи участились. Так, за нарушение антидопинговых правил были наказаны экс-полузащитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самир Насри, лучший бомбардир в истории сборной Перу Хосе Паоло Герреро, многолетний лидер донецкого «Шахтёра» Дарио Срна, а также экс-игрок московского ЦСКА Роман Ерёменко. Причём ни одному из них не удалось доказать свою невиновность.

Также по теме Ошибка IWF и USADA: как испанский тяжелоатлет избежал дисквалификации за допинг Испанский тяжелоатлет Маркос Руис смог избежать дисквалификации за употребление запрещённых препаратов. В декабре 2017 года в его...

Из этого списка выделяется бывший нападающий итальянского «Дженоа» Джузеппе Росси, которому удалось избежать санкций. В сентябре стало известно, что в допинг-пробе футболиста, взятой после майского поединка с «Беневенто», были найдены следы дорзоламида. Данное вещество содержится в глазных каплях и способствует снижению внутреннего глазного давления. Но являясь диуретиком, оно также способствует выводу воды из организма, что может применяться в попытке скрыть следы запрещённых препаратов.

При этом правило относительно запрета на использование вещества имеет одно серьёзное исключение. Несмотря на присутствие дорзоламида в списке запрещённых препаратов, местное применение данного офтальмологического средства допускается.

Видимо, именно по этой причине в отношении футболиста было инициировано расследование с целью установить причину и способ употребления им диуретика. В случае подтверждения вины атлета ему грозила годичная дисквалификация, что могло означать для 31-летнего спортсмена окончание карьеры.

При этом сам игрок занял жёсткую позицию, всячески отрицая, что когда-либо принимал допинг, а также заверяя, что вещество случайно попало в его организм.

«Я всегда был чистым, поэтому расследование нужно прекратить. Меня никогда не обвиняли в чём-то более серьёзном, чем жёлтые карточки. Надеюсь, что разумный вывод о том, что вещество попало случайно, приведёт к закрытию дела. Я расстроен и дал следователям всю информацию, сказав, что не знал, какая еда или напиток могли содержать этот препарат», — цитирует Росси ANSA.

Поддержку своему бывшему футболисту, который за всю карьеру не разу не удалялся с поля, выразил и генеральный директор «Дженоа» Джорджо Перинетти. Функционер назвал Росси «игроком уникальной честности», а также выразил уверенность, что спортсмен сможет доказать свою невиновность.

«Это, скорее всего, недоразумение. У нас уже были случаи, когда игроки принимали лекарства по совершенно иной причине, не из-за желания увеличить спортивную производительность. В любом случае мы полностью убеждены, что он может доказать, что ничего не знал об этом», — цитирует Перинетти Football Italia.

Солидарен с ним и главный тренер клуба из Генуи Давиде Баллардини. Он признался, что не уверен во многих вещах в жизни, но не имеет никаких сомнений в том, что Росси никогда не был замешан в допинговых делах.

При этом уверенность в безгрешности футболиста не заставила «грифонов» продлить с ним соглашение. Росси пополнил состав команды в декабре 2017 года в статусе свободного агента, но его игра не убедила руководство клуба в необходимости продления контракта. В девяти встречах бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреала» отметился лишь одним голом.

Однако шансы на возвращение в футбол у спортсмена сохраняются. Как сообщает ANSA, Национальное антидопинговое агентство Италии признало его невиновным в употреблении запрещённых препаратов. Таким образом, игрок сумел избежать годичной дисквалификации и уже в ближайшее время может возобновить карьеру. Причём для этого ему не потребовалось предъявлять никаких доказательств своей честности.

«С Джузеппе поступили по-доброму. Он не получит никакого наказания, лишь предупреждение, чтобы в будущем был осторожнее», — заявил La Gazzetta dello Sport адвокат Росси Серхио Марайя.

Он также отметил, что причину попадания в его организм запрещённого вещества так и не удалось определить, однако антидопинговое агентство страны пришло к выводу, что это было сделано ненамеренно.

При этом сам футболист с воодушевлением воспринял решение антидопингового агентства и выразил надежду на скорое возвращение в спорт.

«Четыре месяца кошмара подошли к концу. Теперь я хочу думать только о футболе и продолжать делать то, что люблю больше всего», — написал игрок в Twitter.