Поверили на слово: итальянский футболист Росси избежал наказания за применение допинга
- Итальянский футболист Джузеппе Росси
- globallookpress.com
Долгое время тема употребления запрещённых препаратов практически обходила стороной самый популярный и массовый вид спорта в мире. Допинг в футболе считался чем-то из ряда вон выходящим, а дисквалифицированных за его употребление можно было пересчитать по пальцам.
Однако в последнее время подобные случаи участились. Так, за нарушение антидопинговых правил были наказаны экс-полузащитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самир Насри, лучший бомбардир в истории сборной Перу Хосе Паоло Герреро, многолетний лидер донецкого «Шахтёра» Дарио Срна, а также экс-игрок московского ЦСКА Роман Ерёменко. Причём ни одному из них не удалось доказать свою невиновность.
Из этого списка выделяется бывший нападающий итальянского «Дженоа» Джузеппе Росси, которому удалось избежать санкций. В сентябре стало известно, что в допинг-пробе футболиста, взятой после майского поединка с «Беневенто», были найдены следы дорзоламида. Данное вещество содержится в глазных каплях и способствует снижению внутреннего глазного давления. Но являясь диуретиком, оно также способствует выводу воды из организма, что может применяться в попытке скрыть следы запрещённых препаратов.
При этом правило относительно запрета на использование вещества имеет одно серьёзное исключение. Несмотря на присутствие дорзоламида в списке запрещённых препаратов, местное применение данного офтальмологического средства допускается.
Видимо, именно по этой причине в отношении футболиста было инициировано расследование с целью установить причину и способ употребления им диуретика. В случае подтверждения вины атлета ему грозила годичная дисквалификация, что могло означать для 31-летнего спортсмена окончание карьеры.
При этом сам игрок занял жёсткую позицию, всячески отрицая, что когда-либо принимал допинг, а также заверяя, что вещество случайно попало в его организм.
«Я всегда был чистым, поэтому расследование нужно прекратить. Меня никогда не обвиняли в чём-то более серьёзном, чем жёлтые карточки. Надеюсь, что разумный вывод о том, что вещество попало случайно, приведёт к закрытию дела. Я расстроен и дал следователям всю информацию, сказав, что не знал, какая еда или напиток могли содержать этот препарат», — цитирует Росси ANSA.
Поддержку своему бывшему футболисту, который за всю карьеру не разу не удалялся с поля, выразил и генеральный директор «Дженоа» Джорджо Перинетти. Функционер назвал Росси «игроком уникальной честности», а также выразил уверенность, что спортсмен сможет доказать свою невиновность.
«Это, скорее всего, недоразумение. У нас уже были случаи, когда игроки принимали лекарства по совершенно иной причине, не из-за желания увеличить спортивную производительность. В любом случае мы полностью убеждены, что он может доказать, что ничего не знал об этом», — цитирует Перинетти Football Italia.
Солидарен с ним и главный тренер клуба из Генуи Давиде Баллардини. Он признался, что не уверен во многих вещах в жизни, но не имеет никаких сомнений в том, что Росси никогда не был замешан в допинговых делах.
При этом уверенность в безгрешности футболиста не заставила «грифонов» продлить с ним соглашение. Росси пополнил состав команды в декабре 2017 года в статусе свободного агента, но его игра не убедила руководство клуба в необходимости продления контракта. В девяти встречах бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреала» отметился лишь одним голом.
Однако шансы на возвращение в футбол у спортсмена сохраняются. Как сообщает ANSA, Национальное антидопинговое агентство Италии признало его невиновным в употреблении запрещённых препаратов. Таким образом, игрок сумел избежать годичной дисквалификации и уже в ближайшее время может возобновить карьеру. Причём для этого ему не потребовалось предъявлять никаких доказательств своей честности.
«С Джузеппе поступили по-доброму. Он не получит никакого наказания, лишь предупреждение, чтобы в будущем был осторожнее», — заявил La Gazzetta dello Sport адвокат Росси Серхио Марайя.
Он также отметил, что причину попадания в его организм запрещённого вещества так и не удалось определить, однако антидопинговое агентство страны пришло к выводу, что это было сделано ненамеренно.
При этом сам футболист с воодушевлением воспринял решение антидопингового агентства и выразил надежду на скорое возвращение в спорт.
«Четыре месяца кошмара подошли к концу. Теперь я хочу думать только о футболе и продолжать делать то, что люблю больше всего», — написал игрок в Twitter.
Oggi è finito un incubo di 4 mesi! . Adesso voglio pensare solo al calcio e continuare a fare quello che amo più di ogni altra cosa! #giustiziafatta#grandeteampic.twitter.com/36ZLdO2Kd0— GIUSEPPE ROSSI (@GiuseppeRossi22) 1 октября 2018 г.
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