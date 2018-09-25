Экс-футболист сборной Италии Росси сдал положительный допинг-тест

Бывший нападающий сборной Италии по футболу Джузеппе Росси сдал положительный допинг-тест.

Во время выступления Росси за «Дженоа» его допинг-проба после матча с «Беневенто» в мае 2018 года показала положительный результат на дорзоламид, сообщает La Gazzetta dello Sport. Футболист отрицает употребление этого вещества, которое входит в состав глазных капель.

Итальянское антидопинговое агентство требует отстранить форварда от выступлений на один год. Рассмотрение дела состоится 1 октября.

Ранее нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на призывы иностранной прессы проверить российских игроков на употребление запрещённых препаратов.