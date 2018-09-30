Ошибка IWF и USADA: как испанский тяжелоатлет избежал дисквалификации за допинг

Испанский тяжелоатлет Маркос Руис смог избежать дисквалификации за употребление запрещённых препаратов. В декабре 2017 года в его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона, однако из-за несогласованных действий IWF и USADA проба Б была уничтожена. Из-за технической накладки вину спортсмена доказать не удалось, и с него сняли все обвинения.

В 2016 году Маркос Руис считался одним из самых многообещающих тяжелоатлетов Старого Света. На юниорском чемпионате Европы в Израиле он стал лучшим в весовой категории до 105 кг, оказавшись сильнее соперников в рывке, толчке и сумме упражнений. Спортсмен был готов попробовать себя на взрослом уровне и прибыл в Анахайм (США) для выступления на чемпионате мира, однако за десять дней до старта был отстранён от соревнований из-за положительной допинг-пробы.

В организме испанца было обнаружено повышенное содержание тестостерона, что и привело к его дисквалификации.

Фото из аккаунта Олимпийского комитета Испании

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Для последующего рассмотрения дело атлета было передано в Международную федерацию тяжёлой атлетики (IWF). При этом сами образцы допинг-тестирования остались в аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатории в США. Но в мае оказалось, что пробы Руиса уничтожены.

Как сообщили в Американском антидопинговом агентстве (USADA), IWF слишком поздно обратилась в лабораторию по поводу вскрытия пробы Б испанского спортсмена.

«Мы понимаем, что IWF никоим образом не контактировала с Руисом вплоть до мая 2018 года. Аккредитованная WADA лаборатория избавилась от пробы Б по той причине, что запрос со стороны федерации пришёл уже после трёхмесячного срока, который был определён в качестве крайнего срока для её вскрытия. Таким образом, произвести её анализ не представлялось возможным», — цитирует Inside The Games заявление представителя USADA.

В однозначном выигрыше в результате несогласованности действий антидопингового агентства и федерации оказался сам спортсмен. Руису могла грозить длительная дисквалификация, но после утери пробы с него были сняты все обвинения в применении запрещённых препаратов. Уже в ноябре испанец выступит в составе национальной команды на чемпионате мира по тяжёлой атлетике в Ашхабаде.

При этом в Международной федерации тяжёлой атлетики не согласились с заявлениями USADA о том, что именно халатность IWF стала причиной подобного исхода дела Руиса. В истории данного вида спорта это стало первым случаем, когда санкции с атлета были сняты в результате утери допинг-проб.

«После принятия ответственности за результаты допинг-тестирования Руиса руководство IWF начало рассмотрение дела атлета, а также находилось в постоянном контакте с USADA, лабораторией (в которой содержались допинг-пробы атлета. — RT) и WADA на протяжении всего процесса», — заявили в IWF.

Как отметили в федерации, для рассмотрения дела требовалось время. А некоторые из запросов IWF в эти организации были доставлены с опозданием. При этом в федерации сообщили, что просили сохранить пробу Б Руиса ещё 13 марта.

«Федерация направила в лабораторию запрос о вскрытии пробы Б, однако 31 мая получила уведомление, в котором говорилось об уничтожении образца», — сказали в IWF.

Несмотря на это, Международная федерация тяжёлой атлетики не закрыла дело и попыталась доказать вину Руиса по статье 2.2 кодекса WADA, которая подразумевает «использование или попытку использования запрещённой субстанции». В этом случае наличие пробы Б является необязательным. Однако найти соответствующие доказательства представителям IWF не удалось.

Этот инцидент ещё раз подчеркнул, что в тяжёлой атлетике остро стоит вопрос применения допинга. Сейчас Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вопрос об исключении этого вида спорта из программы летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом недавно заявил глава российской федерации Максим Агапитов.

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«Наш вид условно присутствует, потому что МОК следит за работой международных федераций. И когда он увидит её результат и захочет включить вид полноценно в программу Игр, тогда это произойдёт. Но пока ответа по этому вопросу нет, что вызывает опасения», — цитирует Агапитова РИА Новости.

Вопрос об участии тяжелоатлетов в Играх в Париже должны были решить в июле 2018 года, однако МОК отложил вынесение вердикта на более поздний срок. Это связано с тем, что в комитете не полностью удовлетворены прогрессом IWF.

Что касается USADA, это уже не первый случай, когда американское агентство принимает весьма неоднозначные решения. Так, недавно организация оправдала американского легкоатлета Уилла Клэя, которого подозревали в употреблении кленбутерола. В итоге было установлено, что запрещённый препарат мог попасть в организм спортсмена вместе с мясом. Этого оказалось достаточно для снятия обвинений.

Аналогичное решение недавно было принято в отношении американского боксёра Сауля Альвареса. Перед вторым поединком с Геннадием Головкиным допинг-проба спортсмена дала положительный результат на кленбутерол. Но впоследствии спортсмену удалось доказать, что субстанция оказалась в его организме вместе с мясом, и таким образом избежать отстранения.