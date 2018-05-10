«Тяжёлая атлетика — фундамент любого спорта»: глава ФТАР о возможном исключении вида из ОИ, допинге и Родченкове

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о сокращении квот для тяжёлой атлетики на Играх — несправедливое наказание, заявил в интервью RT президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов. Он также рассказал, что в мире высоко оценили работу организации по борьбе с допингом, а также прокомментировал отказ бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова от своих показаний во время слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS).

— Для чего Федерация тяжёлой атлетики России решила организовать антидопинговый семинар?

— В настоящее время информация по вопросам борьбы с применением запрещённых препаратов не только поступает в большом количестве, но также и часто меняется. Международное антидопинговое агентство (WADA) приняло ряд важнейших решений, которые касаются летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, новой антидопинговой политики, а также отстранений и санкций. Этот семинар был организован, чтобы донести сведения до всех российских спортсменов и тренеров, а также атлетов из других русскоговорящих стран.

— Почему был выбран именно такой состав участников?

— Из девяти стран, лишённых членства в Мировой федерации тяжёлой атлетики (IWF), семь представляют СНГ.

— Эта ситуация с допингом сплотила вас с другими постсоветскими странами?

— Безусловно. Мы должны единым фронтом выступить против допинга. Мы уже предприняли ряд мер, проделали отличную работу в этом направлении. Уверен, наши коллеги сделали то же самое.

— Какие шаги предприняли в ФТАР для противодействия допингу?

— К сожалению, мы весьма ограничены в тех методах, которые можем предпринять для борьбы с применением запрещённых препаратов. Мы не имеем права самостоятельно проводить допинг-тестирование, а именно это является главным инструментом для решения проблемы. Мы используем то, что у нас есть, но с максимальной эффективностью.

— Например?

— Мы создали интерактивную систему образования на знание антидопинговых правил. Все члены сборной команды России в количестве около 400 человек обязаны пройти обучение и сдать экзамен. Причём не допускается даже одна единственная ошибка при прохождении теста. Кроме того, мы подписали соглашение о взаимодействии с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), которое регламентируют наши действия в борьбе с допингом.

— Как вы пытаетесь убедить WADA и IWF, что в российской тяжёлой атлетике не прекращается борьба с допингом?

— Международные организации высоко оценивают проделанную нами работу и ставят нас в пример. На сегодняшний день ФТАР — первая и единственная в мире тяжелоатлетическая федерация, которая создала образовательную систему подобного уровня.

— В чём выражается высокая оценка вашей работы?

— Поддержка IWF в организации данного семинара говорит о том, что федерация оценила нашу работу и хотела показать ФТАР как пример успешной борьбы с допингом. Чтобы именно мы поделились своим опытом в данной сфере.

— А Международный олимпийский комитет (МОК) оказывает на вас давление? Ходят разговоры, что тяжёлую атлетику хотят исключить из программы Игр.

— На мой взгляд, это немыслимо. Не считая моей личной любви к этому виду спорта, он является фундаментальным для всех остальных, олицетворяет собой физическую силу. Ни один спортсмен не смог бы добиться высоких результатов, не занимаясь тяжёлой атлетикой. Не существует такого футболиста или теннисиста, который бы не приходил в зал. Развитие каждого без исключения атлета предполагает развитие силовых качеств.

— Кроме того, данный вид спорта является безальтернативным в программе Олимпиад...

— Именно. Например, существует множество разновидностей борьбы, но поднятие тяжестей происходит исключительно в нашем виде спорта. При этом не стоит забывать девиз Игр — «быстрее, выше, сильнее». Последнее слово олицетворяет собой именно тяжёлая атлетика.

— МОК сокращает число квот для тяжёлой атлетики. Расскажите, какой будет система отбора на ОИ-2020 и какое у вас отношение к этому. В Иране, например, выразили своё несогласие с решением комитета.

— Я расцениваю это как наказание. Причём несправедливое, так как это не помогает борьбе с допингом. Не могу сказать, на что это направлено, но здесь сложно увидеть положительные моменты.

— Несмотря на то, что Россию дважды наказали за предыдущие прегрешения, я имею в виду отстранение от Олимпиады в Рио-де-Жанейро и годовой дисквалификации, ситуация всё же лучше, чем с лёгкой атлетикой, где полное отстранение длится годами. Почему у IWFи Международной ассоциации легкоатлетической федерации (IAAF) такой разный подход к стране?

— Вероятно, количество нарушений в лёгкой атлетике намного превосходит то, что было выявлено у нас. Немаловажным является и общепризнанное звание «королевы спорта».

Кроме того, скандал начался именно с этого вида, они приняли основной удар на себя. Возможно, решение было принято на эмоциях, и сейчас о нём сожалеют.

— Как спортсмены переживают текущее отстранение? Общаетесь ли вы с ними, поддерживаете?

— Конечно. Я лично стараюсь посещать все сборы национальной команды, мы проводим встречи с тренерами.

— Чувствуется, что у спортсменов появилась спортивная злость, которая поможет лучше выступить на чемпионате мира осенью?

— Они понимают, что ни они, ни нынешнее руководство ФТАР не виноваты в сложившейся ситуации. Однако именно спортсмены страдают от наложенных санкций. Безусловно, это вызывает у них желание вернуться на помост и доказать всем, что они лучшие.

— В составе самой сборной нет конфликтов из-за отстранения ФТАР?

— Большинство атлетов адекватно воспринимают сложившуюся ситуацию, но есть и те, кто недовольны новой политикой федерации по борьбе с допингом. Некоторые даже планируют выступать за другие национальные команды. Такие ситуации показывают, кто есть кто.

— Как ведётся подготовка к Олимпийским играм в Токио?

— В руководстве нашей страны, министерстве спорта и Олимпийском комитете России понимают, что мы сейчас несём наказание за нарушения десятилетней давности. Поэтому финансирование тяжёлой атлетики продолжает осуществляться в полном объёме, а атлеты усиленно готовятся к соревнованиям.

— Кто сейчас лидеры сборной, от которых можно ждать наилучших результатов и к котором нет претензий из-за допинга?

— В настоящий момент в тяжёлой атлетике не определён состав весовых категорий. Несмотря на то, что я являюсь членом исполкома IWF, я пока не видел проекта, который будет описывать изменения в данном вопросе. Поэтому пока очень сложно говорить о лидерах команды и тех весах, в которых мы сможем сражаться за медали.

— Насколько реально победить допинг в спорте? В велоспорте с ним борются годами, но скандалы всё равно продолжаются.

— Достаточно сложно представить, что допинг в спорте удастся полностью искоренить. Для этого должны быть абсолютно сознательные спортсмены и тренеры. Но снизить употребление запрещённых препаратов до минимума возможно. За это стоит бороться.

— Недавно выяснилось, что в Армении действовала схема подмена проб, которую создал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Как думаете, стоит верить подобной информации?

— Вероятно, это лучше прокомментируют в следственных органах. Я считаю, что показания Родченкова не достойны доверия. Он доказал это на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS). Одно дело строить догадки и предположения, а другое — выступать в качестве свидетеля. В целом, он затронул серьёзную проблему, но почему-то все обвинения коснулись исключительно России.

— В лёгкой атлетике утвердили правила, по которым спортсменкам с повышенным тестостероном запрещено выступать на соревнованиях. Они либо проходят терапию, либо выступают с мужчинами или в отдельной третьей половой категории. В тяжёлой атлетике разговоры о подобных правилах ведутся?

— В истории тяжёлой атлетики встречались люди с повышенным тестостероном. В таком случае они должны оформить биологический паспорт и доказать, что это приобретено естественным путём, а не при помощи запрещённых препаратов. Самородки всегда ценились в любом виде спорта. Главной задачей тренера является найти такого спортсмена и развить его.