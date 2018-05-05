«Носит символический характер»: как эксперты оценили перспективу обжалования МОК решения CAS по российским спортсменам

Международный олимпийский комитет будет подавать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда, который незадолго до Олимпиады в Пхёнчхане полностью или частично снял санкции с 39 российских спортсменов. Эксперты оценили намерения МОК обратиться в гражданский суд как бесперспективные и не имеющие под собой реальных оснований.

Очередная попытка спустя три месяца

В МОК вновь заявили, что будут добиваться отмены оправдательного решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении спортсменов, ранее обвинённых в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады 2014 года.

Первоначально в конце 2017 года дисциплинарная комиссия МОК под председательством Дениса Освальда заявила, что 43 российских спортсмена участвовали в махинациях с допингом. Основанием для этого послужили показания экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, данные перепроверок допинг-проб и экспертный анализ использованных пробирок. Результаты всех атлетов были аннулированы, они лишились своих медалей и дополнительно понесли наказание в виде пожизненного отстранения от будущих Олимпийских игр.

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При этом комиссия Освальда почти не предоставила прямых доказательств того, что спортсмены употребляли допинг — следы запрещённого вещества были обнаружены только у бобслеиста Максима Белугина. Остальные атлеты подали коллективную апелляцию на решение МОК. Незадолго до Олимпиады в Пхёнчхане CAS принял решение полностью удовлетворить иск 28 спортсменов и частично — ещё 11, сократив им отстранение от соревнований. Апелляция трёх биатлонисток — Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой — всё ещё рассматривается.

МОК не ожидал, что CAS признает обвинения Освальда голословными и заставит восстановить доброе имя 28 спортсменов, в числе которых оказались олимпийские чемпионы Александр Легков и Александр Третьяков, призёры Максим Вылегжанин, Татьяна Иванова, Альберт Демченко и многие другие. В Международном олимпийском комитете немедленно заявили, что обратятся в гражданский суд, чтобы оспорить решение CAS, хотя в спортивном праве именно эта инстанция считается последней.

Три месяца спустя CAS опубликовал первые мотивировочные части своих решений, которые касались Александра Легкова и Александра Зубкова. Это дало повод для МОК вновь заговорить о намерении оспорить решение CAS, о чём сообщил пресс-секретарь организации Марк Адамс.

«Мы рассмотрели решения CAS. Мы недовольны ими и будем подавать апелляции на эти решения по российским спортсменам. По двум делам. Апелляции будем подавать в Федеральный суд Швейцарии. По каким именно делам, я пока не могу сообщить. Мы пока не получили мотивировочной части от CAS. У нас есть 30 дней после получения мотивировочной части для принятия решения по подаче апелляции», — заявил Адамс на пресс-конференции.

С таким же заявлением выступил и президент МОК Томас Бах, отметив при этом, что шансы на победу для него не имеют значения.

«Мы обсудили решение CAS, касающееся российских атлетов и их апелляций по решению комиссии Дениса Освальда. И совет принял решение направить апелляцию на это решение. Шансы на выигрыш не играют роли. Наша цель — защитить невиновных спортсменов, которые финишировали после российских спортсменов, которые оказались не чистыми», — объявил глава организации.

Томас Бах

AFP

© Dominique FAGET

«Действия МОК носят символический, а не правовой характер»

Профессор публичного права Матьё Мезоннёв в интервью RT заявил, что действия МОК не имеют ничего общего с реальной попыткой вновь привлечь российских спортсменов к ответственности.

«Цель МОК по своей природе, скорее, политическая, чем правовая. Они хотят ясно дать понять, что МОК выступает против решений CAS о снятии санкций с ряда российских спортсменов и будет до самого конца бороться за отмену этих решений. Олимпийскому комитету прекрасно известно, что его шансы на успех весьма малы.

Если прочитать решения CAS, которые сейчас оспариваются и которые в большей или меньшей степени вынесены в пользу 39 российских спортсменов, если изучить эти длинные вердикты на 140-160 страниц, можно легко убедиться в том, что они прекрасно обоснованы и документально подкреплены, ввиду чего найти какие-либо юридические аргументы против них будет крайне сложно. В связи с этим я полагаю, что действия МОК носят, скорее, символический, нежели правовой характер», — сказал Мезоннёв RT.

Александр Зубков, ныне возглавляющий Федерацию бобслея России, назвал намерения МОК ожидаемыми, но отметил, что у комитета нет необходимой доказательной базы, чтобы повторно обвинить российских спортсменов.

«Я был уверен, что МОК будет подавать апелляцию. Ну, пожалуйста, пускай подаёт. Нужно иметь доказательную базу, а не голословно обвинять наших спортсменов. Это самое главное. Должны быть предоставлены факты, а не данные комиссии Освальда, которая не предоставила никакой доказательной базы в отношении наших спортсменов, в том числе меня. Мы тоже подавали апелляцию, но у них нет ни одного факта доказательств. Ребята оправданы, и почему им отказали в участии в Олимпийских играх, тоже вопрос к МОК. На каком основании они отказали ребятам, которые полностью оправданы?» — цитирует Зубкова РИА Новости.

Президент Федерации санного спорта Наталья Гарт также уверена, что у МОК не будет шанса в новом судебном разбирательстве.

«Я очень надеюсь, что в следующем суде мы выиграем, потому что никакой доказательной базы не имеется. И очень надеюсь, что восторжествует закон. Я верю в силу закона и в справедливость. Я точно верю в своих спортсменов, в то, что они никогда не принимали никаких запрещённых препаратов, никакого «Дюшеса». Того, в чем их обвиняют, не было», — уверена Гарт.

Адвокат Филипп Берч, защищавший интересы российских спортсменов на слушаниях в CAS, отметил политическую составляющую в намерениях МОК возобновить безнадёжное для него дело.

«Я совершенно не удивлён решением Международного олимпийского комитета оспорить решение CAS, потому что собственно сразу после решения по этим делам МОК заявил об этом намерении. Так что это не сюрприз для нас. Я думаю это политический момент, они дают понять, что хотят бороться и не согласны с тем решением, которое было принято CAS. Я уверен в том, что апелляции не будут удовлетворены ввиду недостаточности доказательств. Мы намерены и дальше бороться за честь и интересы российских спортсменов», — сказал Берч.