Гарт о намерении МОК обжаловать решение CAS: очень надеюсь, что восторжествует закон
«Я очень расстроена, потому что считаю, что у нас были все основания для того, чтобы выиграть суд в CAS. И я очень надеюсь, что в следующем суде мы выиграем, потому что никакой доказательной базы не имеется. Надеюсь, что восторжествует закон. Я верю в силу закона и в справедливость. Я точно верю в своих спортсменов, в то, что они никогда не принимали никаких запрещённых препаратов, никакого «Дюшеса». Того, в чём их обвиняют, не было», — приводит слова Гарт РИА Новости.
Ранее юрист оценил шансы МОК обжаловать решения CAS по российским спортсменам.