Гарт о намерении МОК обжаловать решение CAS: очень надеюсь, что восторжествует закон

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт прокомментировала намерение Международного олимпийского комитета (МОК) подать апелляции на решения Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которым были оправданы российские атлеты.

«Я очень расстроена, потому что считаю, что у нас были все основания для того, чтобы выиграть суд в CAS. И я очень надеюсь, что в следующем суде мы выиграем, потому что никакой доказательной базы не имеется. Надеюсь, что восторжествует закон. Я верю в силу закона и в справедливость. Я точно верю в своих спортсменов, в то, что они никогда не принимали никаких запрещённых препаратов, никакого «Дюшеса». Того, в чём их обвиняют, не было», — приводит слова Гарт РИА Новости.

Ранее юрист оценил шансы МОК обжаловать решения CAS по российским спортсменам.